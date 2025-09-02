Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vyteniui Partikui viešai nusivylus kelione Turkijoje – organizatorių reakcija

2025-09-02 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 12:55

Plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Alex Partikas neseniai atostogavo saulėtoje Turkijoje. Tačiau, pasak jo, atostogos apkarto nuo pat pradžių – nuvylė tiek viešbučio paplūdimys, tiek personalas. Į susidariusią situaciją netrukus sureagavo ir kelionių organizatoriai „Join Up“, pateikdami savo versiją.

Plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Alex Partikas neseniai atostogavo saulėtoje Turkijoje. Tačiau, pasak jo, atostogos apkarto nuo pat pradžių – nuvylė tiek viešbučio paplūdimys, tiek personalas. Į susidariusią situaciją netrukus sureagavo ir kelionių organizatoriai „Join Up“, pateikdami savo versiją.

REKLAMA
11

V. Partikas socialiniuose tinkluose pasidalijo nemalonia patirtimi, kurią patyrė viešėdamas viešbutyje „Club Sea Time“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vytenis Partikas piktinasi Turkijos viešbučio kokybe
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas piktinasi Turkijos viešbučio kokybe

Nemaloni patirtis

Pasak jo, iš pirmo žvilgsnio gražiai atrodęs viešbutis realybėje pasirodė esąs visiškai kitoks.

REKLAMA
REKLAMA

Viešbučio paplūdimys nė iš tolo nepriminė vaizdų, kuriuos „Club Sea Time“ skelbė savo socialiniuose tinkluose.

REKLAMA

Toliau Vytenis pasakojo, kad kreipėsi į kelionių agentūrą su prašymu jį ir kartu atvykusius draugus perkelti į kitą viešbutį, tačiau sulaukė netikėto atsakymo.

„Kelionių organizatorius mus perkėlė į kitą viešbutį, tačiau už tai turėjome primokėti. Buvo net grasinama palikti mus gatvėje, jei neatsiprašysime viešbučio“, – instagrame rašė Vytenis.

REKLAMA
REKLAMA

Vytenis Partikas piktinasi Turkijos viešbučio kokybe (nuotr. Instagram)

„Personalas visiškai nekalbėjo angliškai – bendravo tik rusiškai. Tyčiojosi, kad nemokame rusų kalbos. Jautėmės nepagarbiai“, – pridūrė jis.

Vytenis Partikas piktinasi Turkijos viešbučio kokybe (nuotr. Instagram)

Anot Vytenio, darbuotojai taip pat parodė nepasitenkinimą, kai pusryčių metu jis paprašė peilio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tęsdamas pasakojimą apie viešbučio kokybę, Vytenis pabrėžė, kad vaizdas paplūdimyje tikrai nedžiugino.

„Buvome šokiruoti“, – sakė jis.

Vytenis Partikas piktinasi Turkijos viešbučio kokybe (nuotr. Instagram)

Plaukų stilistas anksčiau galvojo neviešins šios istorijos, tačiau gavo atsakymą į jo pateiktą skundą, kuris šokiravo. Pasak kelionių organizatorių, jis pats su draugais yra kaltas ir turi primokėti organizatoriams. 

REKLAMA

Kelionių organizacija pateikė savo versiją

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kelionių organizatorių „Join Up“ dėl komentaro apie nemalonią V. Partiko patirtį.

„Join Up!“ visada veikia laikydamasi skaidrumo, sąžiningumo ir atsakomybės keliautojų atžvilgiu. Esame nustatę standartus ir procedūras, užtikrinančias klientų saugumą, pagalbą bei sąžiningą elgesį bet kurioje situacijoje. Dažnai darome daugiau nei reikalauja standartinės procedūros – siūlome geranoriškus sprendimus net tada, kai klientai nėra visiškai teisūs.

REKLAMA

Tačiau šį kartą pono Partiko socialiniuose tinkluose paskleistos bei plačiai žiniasklaidoje aptariamos kaltinimų interpretacijos – neva grasinimai, priverstiniai veiksmai ar palikimas be pagalbos – nepagrįstai užgožia tikruosius mūsų veiksmus ir vertybes. Šie kaltinimai visiškai prieštarauja mūsų vertybėms ir veiklos standartams, todėl neturime kitos išeities, kaip tik apibūdinti visą situaciją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svarbu pabrėžti, kad pagarbus ir sąžiningas elgesys kelionėje turi galioti abiem pusėms – tiek paslaugų teikėjams, tiek klientams.

Šiuo konkrečiu atveju norime pateikti detales, kokių veiksmų ėmėmės kartu su savo partneriais, bei paaiškinti situaciją išsamiai.

Pirmiausia – taip, viešbučio lygis ir lūkesčiai, kainos bei reali situacija gali būti diskusijų klausimas. Mūsų komanda visada pasirengusi suteikti išsamią konsultaciją prieš atliekant užsakymą, taip pat veikti sąžiningai, jei viešbutis neatitinka numatytų paslaugų ar standartų. Šiuo konkrečiu atveju apgailestaujame, kad pasirinktas viešbutis nepateisino kliento lūkesčių. Tokiose situacijose siūlome pakeisti kambarį ar viešbutį toje pačioje kainų kategorijoje, arba, jei nėra tinkamų alternatyvų, pasiūlome aukštesnės kategorijos variantą. Šiuo atveju, nepaisant klientų elgesio ir mūsų partnerių patirties su tais pačiais klientais jų ankstesnės viešnagės Turkijoje metu, partneriai ėmėsi veiksmų, kad patenkintų klientų lūkesčius, ir greitai išsprendė problemą. Buvo suorganizuotas aukštesnės klasės viešbučio pakeitimas, už kurį reikėjo sumokėti 100 eurų (25 eurai vienam asmeniui) vietoje įprastos 490 eurų priemokos. Likusią kainos dalį padengė kelionių organizatorius.

REKLAMA

Atsakydami į kliento teiginius, kurie užfiksuoti WhatsApp susirašinėjime, patvirtiname, kad komunikacija tarp vietinio partnerio ir kliento buvo visiškai mandagi. Susirašinėjime nebuvo jokių grasinimų, priešingai – klientai patvirtino, kad viską supranta, ir atsiprašė už savo elgesį.

Join UP! Baltic siūlo vieną didžiausių viešbučių pasirinkimų rinkoje – nuo ekonomiškų variantų, tokių kaip „Club Sea Time“, iki prabangių apgyvendinimo vietų. Minimas viešbutis priklauso kukliai, ekonomiškai 4 žvaigždučių kategorijai – vienai iš pigiausių Turkijoje. Jo kaina siekė apie 1000 eurų dviem asmenims už 7 naktis (įskaitant skrydžius ir pervežimus). Palyginimui, populiariausias pasirinkimas tarp keliautojų, ieškančių platesnio „viskas įskaičiuota“ paslaugų spektro, kainuoja apie 1600 eurų dviem asmenims už tą patį laikotarpį. Kruopščiai vertiname kainos ir paslaugų santykį ir stengiamės užtikrinti, kad mūsų klientai aiškiai suprastų, kokio paslaugų bei aptarnavimo lygio galima tikėtis.

REKLAMA

Kalbant apie dokumentą, kurį klientų buvo paprašyta pasirašyti, taip pat svarbu tiksliai paaiškinti. Laukdami viešbučio pakeitimo, klientai elgėsi netinkamai – naudojosi viešbučio baseinu, vartojo alkoholį nesilaikydami taisyklių. Tokiose situacijose, kai mandagi komunikacija nepadeda, viešbutis turi teisę imtis priemonių – paprašyti svečių išvykti arba kreiptis į institucijas. Šiuo atveju, užuot ėmęsis tokių kraštutinių veiksmų, viešbutis paprašė pasirašyti paprastą įsipareigojimo dokumentą. Dokumentas buvo 1:1 toks:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš, [vardas], patvirtinu, kad viešnagės viešbutyje metu elgsiuosi pagarbiai ir mandagiai. Netrukdysiu kitiems svečiams ar personalui (įskaitant registratūrą), vengsiu konfliktinių veiksmų ar kitų diskomfortą keliančių situacijų. Suprantu, kad pažeidęs šias sąlygas viešbutis pasilieka teisę iškeldinti mane ir mano palydovus be kompensacijos.“

Šis dokumentas buvo prevencinė priemonė, skirta užtikrinti saugią ir ramią aplinką visiems svečiams bei personalui. Tai nebuvo grasinimas ar prievarta – tai praktiškas žingsnis užtikrinti pagarbų bendravimą, kol buvo organizuojamas viešbučio pakeitimas.

REKLAMA

Tokios situacijos, kai klientai elgiasi nepagarbiai ir nesilaiko taisyklių, ne tik gadina mūsų reputaciją, bet ir sukelia papildomų išlaidų bei nuostolių“, – teigė jie.

Pagalbos priemonės

Siekiant padėti keliautojams, Join UP! Baltic sukūrė papildomą įrankį – tiesioginės pagalbos klientams paslaugą „Gidas kišenėje“. Tai pirmoji tokio tipo paslauga Baltijos šalyse. Visi klientai gauna informaciją apie ją kartu su kelionės dokumentais, o pokalbiai galimi nuo pirmos kelionės dienos populiariausiose susirašinėjimo platformose (WhatsApp, Instagram Direct, Messenger, Telegram, Viber). Tai leidžia klientams realiu laiku spręsti klausimus ir gauti pagalbą kelionės metu. Taip pat suteikia mums galimybę iš karto įvertinti situaciją ir, jei reikia, imtis veiksmų.

REKLAMA

Jei problema neišsprendžiama kelionės metu ir klientas mano, kad reikalingas oficialus skundas, kelionės sutartyje, kurią turi kiekvienas klientas, aiškiai aprašyta, kaip ir kur tai galima padaryti.

Join UP! išlieka visiškai įsipareigojusi ginti keliautojų teises ir užtikrinti sąžiningus sprendimus kilus problemoms. Tuo pačiu laikomės pagarbos, sąžiningumo ir atsakomybės principų, kurių turi laikytis abi pusės – tiek paslaugų teikėjas, tiek klientas. Viešai skleidžiami klaidinantys kaltinimai griauna pasitikėjimą ir nepagrįstai kenkia mūsų darbuotojų, partnerių bei kitų keliautojų reputacijai. Tikime, kad problemas reikia spręsti skaidriai ir konstruktyviai, tačiau negalime leisti, kad klaidingi kaltinimai užgožtų tikruosius mūsų veiksmus ir vertybes.

Nors neigiamos patirtys gali sulaukti daug dėmesio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, jos neatspindi daugumos mūsų klientų patirčių – iš tiesų, mažiau nei 1 % keliautojų pateikia skundus. Join UP! Baltic, kaip vienas didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse, kasmet aptarnauja daugiau nei 100 000 klientų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nepatrikas
nepatrikas
2025-09-02 13:04
klientas visada teisus, išskyrus atvejus, kada jis neteisus
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų