TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytenis Partikas išgyvena skaudžią brangaus žmogaus netektį: „Sunku rasti žodžių, kai širdis pilna ilgesio“

2025-08-11 09:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 09:06

Plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas išgyvena skaudžią netektį – mirė jo krikšto tėtis.

Vytenis Partikas išgyvena netektį (tv3.lt fotomontažas)

Plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas išgyvena skaudžią netektį – mirė jo krikšto tėtis.

Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Netektis

Vyras pranešė, kad mirė jo krikšto tėtis.

„Skaudi nelaimė mūsų šeimoje, netekome brangaus žmogaus.. Mirė mamos brolis, mano dėdės, krikšto tėtis Rimvydas Adomaitis, labai gaila, bet stipri liga atėmė jį iš mūsų. Apie atsisveikinimą ir išlydėjimą į amžinąjį poilsį informuosiu šiek tiek vėliau, kai turėsiu informacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis žmogus buvo visų gerbiamas ir mylimas, tad šis postas skirtas tiems, kas jį pažinojo ….

Brangus krikšto tėti, dėde…

Sunku rasti žodžių, kai širdis pilna ilgesio. Tu buvai ne tik mano krikšto tėtis – žmogus, kuris lydėjo mane per pirmuosius gyvenimo sakramentus, bet ir mamos brolis, mūsų šeimos dalis, visada šalia, visada su šypsena.

Tavo gerumas, nuoširdumas ir išmintis paliko gilų pėdsaką mūsų visų gyvenimuose. Niekada nepamiršiu tavo juoko, tavo patarimų, tavo šilto žvilgsnio. Tu buvai tylus, bet tvirtas ramstis – toks žmogus, kuriuo visada galėjai pasitikėti.

Nors Tavęs jau nebėra šalia, tikiu, kad Tavo siela rado ramybę. Tavo meilė ir rūpestis liko mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje, brangusis. Mes Tavęs labai pasiilgsime“, – jautriai rašė jis.

