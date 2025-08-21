Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Oficialu: Justina ir Vytenis Partikai – nebe vyras ir žmona

2025-08-21 14:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 14:43

Plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Alex Partikas bei nuomonės formuotoja ir grožio specialistė Justina Partikė oficialiai išsiskyrė.

Plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Alex Partikas bei nuomonės formuotoja ir grožio specialistė Justina Partikė oficialiai išsiskyrė.

1

Apie santuokos nutraukimą socialiniame tinkle pranešė pats Vytenis Partikas.

Vytenis Partikas
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas

Pranešė apie santuokos nutraukimą

Pora oficialiai nebėra vyras ir žmona.

„Po ilgo ir varginančio proceso, liepos 24 dieną Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu mūsų su Justina santuoka nutraukta abiejų bendru sutarimu. Nuo šiol esame oficialiai laisvi ir nepriklausomi vienas nuo kito žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto šis sprendimas nereiškia pabaigos – mus visada jungs didžiausia gyvenimo dovana – mūsų dukra. Ji yra mūsų abiejų pasaulio centras, todėl stengsimės, kad jos gyvenime netrūktų meilės, šilumos ir tėvų dėmesio.

Nors keliaujame skirtingais keliais, išsaugome vienas kitam pagarbą, gražų bendravimą ir žmogišką ryšį. Skyrybos nėra praradimas, o nauja pradžia, leidžianti mums kurti gyvenimą taip, kaip kiekvienas jaučiamės laimingiausi.

Esu dėkingas už bendrą kelią, patirtis ir už tai, kad kartu galime išlikti geriausi tėvai savo dukrai“, – feisbuke rašė Vytenis.

