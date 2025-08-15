Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Vytenio Partiko – naujausia žinia apie atsisveikinimą su brangiu žmogumi: „Ilsėkis ramybėje“

2025-08-15 15:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 15:56

Šios savaitės pradžioje plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas pranešė liūdną žinią – mirė jo krikšto tėtis. Praėjus kiek laiko, jis atskleidė atsisveikinimo detales.

Vytenis Partikas išgyvena netektį (tv3.lt fotomontažas)

2

Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Netektis

Vyras pranešė, kad mirė jo krikšto tėtis.

„Skaudi nelaimė mūsų šeimoje, netekome brangaus žmogaus.. Mirė mamos brolis, mano dėdės, krikšto tėtis Rimvydas Adomaitis, labai gaila, bet stipri liga atėmė jį iš mūsų. Apie atsisveikinimą ir išlydėjimą į amžinąjį poilsį informuosiu šiek tiek vėliau, kai turėsiu informacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis žmogus buvo visų gerbiamas ir mylimas, tad šis postas skirtas tiems, kas jį pažinojo ….

Brangus krikšto tėti, dėde…

Sunku rasti žodžių, kai širdis pilna ilgesio. Tu buvai ne tik mano krikšto tėtis – žmogus, kuris lydėjo mane per pirmuosius gyvenimo sakramentus, bet ir mamos brolis, mūsų šeimos dalis, visada šalia, visada su šypsena.

Tavo gerumas, nuoširdumas ir išmintis paliko gilų pėdsaką mūsų visų gyvenimuose. Niekada nepamiršiu tavo juoko, tavo patarimų, tavo šilto žvilgsnio. Tu buvai tylus, bet tvirtas ramstis – toks žmogus, kuriuo visada galėjai pasitikėti.

Nors Tavęs jau nebėra šalia, tikiu, kad Tavo siela rado ramybę. Tavo meilė ir rūpestis liko mūsų širdyse. Ilsėkis ramybėje, brangusis. Mes Tavęs labai pasiilgsime“, – jautriai rašė jis.

Atsisveikinimas

Dabar Vytenis pasidalijo apie atsisveikinimo su velioniu detales.

„R.I.P

Rimvydas Adomaitis

1961-2025

Rytoj 18 val. Kremuos palaikus, jei yra galimybė – uždekite šventintą žvakę (galima įsigyti bažnyčioje ir pas kunigą)

Sekmadienį 13.00val. , vyks šarvojimas prie Jurbarko policijos, priešais turgų, salėje.

Pirmadienį 8.00 val., mišios Jurbarko bažnyčioje.

11.00 val., išlydėjimas į Kalnėnų kapines.

Išėjo žmogus, bet liko jo šiluma ir prisiminimai mūsų širdyse.

Amžiną atilsį… tebūna lengva Tau gimtoji žemelė.

Tyliai užgeso gyvenimo šviesa, bet meilė ir atminimas niekada neužges.

Ilsėkis ramybėje, prisiminsime su pagarba ir meile.

Gyvenimas baigėsi, bet atminimas lieka amžinai“, – brūkštelėjo Vytenis.

