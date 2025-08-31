Tai, ką Vytenis Partikas išvydo Turkijos viešbučio paplūdimyje, paliko be žado: „Buvome šokiruoti“

V. Partikas socialiniuose tinkluose pasidalijo nemalonia patirtimi, kurią patyrė viešėdamas viešbutyje „Club Sea Time“.
Nemaloni patirtis
Pasak jo, iš pirmo žvilgsnio gražiai atrodęs viešbutis realybėje pasirodė esąs visiškai kitoks.
Viešbučio paplūdimys nė iš tolo nepriminė vaizdų, kuriuos „Club Sea Time“ skelbė savo socialiniuose tinkluose.
Toliau Vytenis pasakojo, kad kreipėsi į kelionių agentūrą su prašymu jį ir kartu atvykusius draugus perkelti į kitą viešbutį, tačiau sulaukė netikėto atsakymo.
„Kelionių organizatorius mus perkėlė į kitą viešbutį, tačiau už tai turėjome primokėti. Buvo net grasinama palikti mus gatvėje, jei neatsiprašysime viešbučio“, – instagrame rašė Vytenis.
„Personalas visiškai nekalbėjo angliškai – bendravo tik rusiškai. Tyčiojosi, kad nemokame rusų kalbos. Jautėmės nepagarbiai“, – pridūrė jis.
Anot Vytenio, darbuotojai taip pat parodė nepasitenkinimą, kai pusryčių metu jis paprašė peilio.
Tęsdamas pasakojimą apie viešbučio kokybę, Vytenis pabrėžė, kad vaizdas paplūdimyje tikrai nedžiugino.
„Buvome šokiruoti“, – sakė jis.
Plaukų stilistas anksčiau galvojo neviešins šios istorijos, tačiau gavo atsakymą į jo pateiktą skundą, kuris šokiravo. Pasak kelionių organizatorių, jis pats su draugais yra kaltas ir turi primokėti organizatoriams.
