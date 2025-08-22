Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytenis Partikas atsivėrė apie ilgą ir varginantį skyrybų procesą: „Jaučiausi tarsi pririštas“

2025-08-22 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 15:25

Neseniai plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Alex Partikas bei jo buvusi mylimoji Justina Partike tapo oficialiai išsiskyrę. Vyras teigė, kad procesas buvo ilgas ir varginantis.

Neseniai plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Alex Partikas bei jo buvusi mylimoji Justina Partike tapo oficialiai išsiskyrę. Vyras teigė, kad procesas buvo ilgas ir varginantis.

3

Apie santuokos nutraukimą socialiniame tinkle pranešė pats Vytenis Partikas.

Vytenis Partikas
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas

Pranešė apie santuokos nutraukimą

Pora oficialiai nebėra vyras ir žmona.

„Po ilgo ir varginančio proceso, liepos 24 dieną Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu mūsų su Justina santuoka nutraukta abiejų bendru sutarimu. Nuo šiol esame oficialiai laisvi ir nepriklausomi vienas nuo kito žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto šis sprendimas nereiškia pabaigos – mus visada jungs didžiausia gyvenimo dovana – mūsų dukra. Ji yra mūsų abiejų pasaulio centras, todėl stengsimės, kad jos gyvenime netrūktų meilės, šilumos ir tėvų dėmesio.

Nors keliaujame skirtingais keliais, išsaugome vienas kitam pagarbą, gražų bendravimą ir žmogišką ryšį. Skyrybos nėra praradimas, o nauja pradžia, leidžianti mums kurti gyvenimą taip, kaip kiekvienas jaučiamės laimingiausi.

Esu dėkingas už bendrą kelią, patirtis ir už tai, kad kartu galime išlikti geriausi tėvai savo dukrai“, – feisbuke rašė Vytenis.

Atskleidė, kaip jaučiasi

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su V. Partiku, jis atskleidė, kodėl procesas buvo ilgas ir varginantis: „Siejo turtas ir didelė namo paskola.“

Pasak pašnekovo, viskuo pavyko draugiškai pasidalinti. 

„Prieš patį procesą buvome viską apkalbėję ir priėmę sprendimus. T.y prieš pateikiant dokumentus teismui“, – teigė jis.

Pasiteiravus, kaip dabar jaučiasi Vytenis, kuomet jų santuoka oficialiai nutraukta, pašnekovas buvo itin atviras: 

„Nežinau, gal pasakysiu kvailai, bet jaučiu vidinį išsilaisvinimą. Labai sunku, nes per skyrybas nei vienas iš mūsų nesugebame priimti galutinio sprendimo – vieno patvirtinimo nepakanka, reikia ir kito. Jaučiausi tarsi pririštas prie Justinos, kaip ir ji – prie manęs.“

