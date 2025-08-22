Vytenis Partikas atsivėrė apie ilgą ir varginantį skyrybų procesą: „Jaučiausi tarsi pririštas“

Apie santuokos nutraukimą socialiniame tinkle pranešė pats Vytenis Partikas.
Pranešė apie santuokos nutraukimą
Pora oficialiai nebėra vyras ir žmona.
„Po ilgo ir varginančio proceso, liepos 24 dieną Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu mūsų su Justina santuoka nutraukta abiejų bendru sutarimu. Nuo šiol esame oficialiai laisvi ir nepriklausomi vienas nuo kito žmonės.
Vis dėlto šis sprendimas nereiškia pabaigos – mus visada jungs didžiausia gyvenimo dovana – mūsų dukra. Ji yra mūsų abiejų pasaulio centras, todėl stengsimės, kad jos gyvenime netrūktų meilės, šilumos ir tėvų dėmesio.
Nors keliaujame skirtingais keliais, išsaugome vienas kitam pagarbą, gražų bendravimą ir žmogišką ryšį. Skyrybos nėra praradimas, o nauja pradžia, leidžianti mums kurti gyvenimą taip, kaip kiekvienas jaučiamės laimingiausi.
Esu dėkingas už bendrą kelią, patirtis ir už tai, kad kartu galime išlikti geriausi tėvai savo dukrai“, – feisbuke rašė Vytenis.
Atskleidė, kaip jaučiasi
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su V. Partiku, jis atskleidė, kodėl procesas buvo ilgas ir varginantis: „Siejo turtas ir didelė namo paskola.“
Pasak pašnekovo, viskuo pavyko draugiškai pasidalinti.
„Prieš patį procesą buvome viską apkalbėję ir priėmę sprendimus. T.y prieš pateikiant dokumentus teismui“, – teigė jis.
Pasiteiravus, kaip dabar jaučiasi Vytenis, kuomet jų santuoka oficialiai nutraukta, pašnekovas buvo itin atviras:
„Nežinau, gal pasakysiu kvailai, bet jaučiu vidinį išsilaisvinimą. Labai sunku, nes per skyrybas nei vienas iš mūsų nesugebame priimti galutinio sprendimo – vieno patvirtinimo nepakanka, reikia ir kito. Jaučiausi tarsi pririštas prie Justinos, kaip ir ji – prie manęs.“
