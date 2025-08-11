Justina Partikė parodė romantiškus kadrus iš vestuvių: žinoma moteris – mylimojo glėbyje

Įrašu iš socialinio tinklo Instagram paskyros Justina sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Šiai progai ji pasirinko trumpą, švelniai rožinę suknelę, prie kurios priderino elegantiškus juodus aukštakulnius bei puošnius auskarus. Jos mylimasis Vygandas vilkėjo baltus marškinius ir tamsias kostiumines kelnes. Pora spindėjo elegancija ir romantika, vienas kitą meiliai apkabinę pasidalintame kadre.
„Švenčiam meilę“, – po nuotrauka rašė ji.
Romantiškas laikas dviese
Dar liepos mėnesį pora taip pat pasidalijo romantiškais ir jaukiais kadrais iš judviejų savaitgalio dviese.
„Mes + jacuzzi + miško romantika = tobulybė. Čia bučiniai skanesni, apkabinimai stipresni, o akimirkos… mmm, ilgai nepamirštamos. Tai vieta, kur gamta tampa fėja, o tu – pagrindiniu meilės filmo herojumi“, – rašė Justina savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
