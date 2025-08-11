Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Justina Partikė parodė romantiškus kadrus iš vestuvių: žinoma moteris – mylimojo glėbyje

2025-08-11 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 13:00

Savaitgalį Justina Partikė pasidalijo nuotraukomis su mylimuoju Vygandu. Pora lankėsi draugų vestuvėse, kur abu atrodė nepriekaištingai.

Justina Partikė (nuotr. Instagram)
10

Savaitgalį Justina Partikė pasidalijo nuotraukomis su mylimuoju Vygandu. Pora lankėsi draugų vestuvėse, kur abu atrodė nepriekaištingai.

7

Įrašu iš socialinio tinklo Instagram paskyros Justina sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Justina Partikė ir Vygandas
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justina Partikė ir Vygandas

Šiai progai ji pasirinko trumpą, švelniai rožinę suknelę, prie kurios priderino elegantiškus juodus aukštakulnius bei puošnius auskarus. Jos mylimasis Vygandas vilkėjo baltus marškinius ir tamsias kostiumines kelnes. Pora spindėjo elegancija ir romantika, vienas kitą meiliai apkabinę pasidalintame kadre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Justina Partike OFFICIAL (@justina.partike)

„Švenčiam meilę“, – po nuotrauka rašė ji.

Romantiškas laikas dviese

Dar liepos mėnesį pora taip pat pasidalijo romantiškais ir jaukiais kadrais iš judviejų savaitgalio dviese.

„Mes + jacuzzi + miško romantika = tobulybė. Čia bučiniai skanesni, apkabinimai stipresni, o akimirkos… mmm, ilgai nepamirštamos. Tai vieta, kur gamta tampa fėja, o tu – pagrindiniu meilės filmo herojumi“, – rašė Justina savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

na
na
2025-08-11 13:19
paskutini skaičių pamečiau ties Bronium,dabar jau pasirodo su Vygandu,matyt smarkiai atsilieku su naujienom
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
