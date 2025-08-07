Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paryčiais į Justinos Partikės namus atvyko apsaugos darbuotojai: aiškėja, kas nutiko

2025-08-07 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 13:55

Uostamiestyje gyvenanti grožio specialistė Justina Partikė pakliuvo į nepavydėtiną situaciją – paryčiai į namus atvyko apsaugos darbuotojai.

Uostamiestyje gyvenanti grožio specialistė Justina Partikė pakliuvo į nepavydėtiną situaciją – paryčiai į namus atvyko apsaugos darbuotojai.

12

Apie šią situaciją moteris papasakojo socialinio tinklo „Facebook“ sekėjams. 

Paryčiais apsilankė apsaugos darbuotojai

Rugpjūčio 7-osios rytą moteris sulaukė svečių – apsaugos darbuotojų. Kaip pati moteris pasakojo socialiniuose tinkluose – viskas nutiko dėl vienos priežasties.

„Nu dabar pakelsiu aliarmą. Sorry, kaimynai, bet tuoj kauks signalizacija“, – paryčiais kalbėjo ji.

Toliau moteris pasakojo, kad išsikrovė dūmų detektoriaus elementai, todėl įsijungė signalizacija. 

Sorry, sorry, wake up, wake up! Užknisa, kad taip“, – pridūrė moteris.

„Jaučiu, kad galiu net neiti miegoti, nes man niekas neskambina. Šiai iš karto visada paskambina apsauga. Niekas man neskambina. Jaučiu, kad tiesiai atvažiuos ekipažas <..> Tuoj atvažiuos svečiai žiūrėt ar nedegu, ar nedūmiju. Einu iš karto į pirmą aukštą“, – toliau pasakojo J. Partikė.

Netrukus moteris paviešino kitą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad apsaugos darbuotojai jau atvyko prie jos namų.

 

Marozas
Marozas
2025-08-07 14:00
Suzinojo kad ji ober kurwa ir atvare kad papistu grupiniu
Atsakyti
pavaro senike
pavaro senike
2025-08-07 14:48
riurijosi per garsiai,duzio davikliai suveike.
Atsakyti
Ch
Ch
2025-08-07 13:59
Darbingos jos lūpytės, ne vieną kotą mačiusios...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
