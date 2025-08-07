Paryčiais į Justinos Partikės namus atvyko apsaugos darbuotojai: aiškėja, kas nutiko

Apie šią situaciją moteris papasakojo socialinio tinklo „Facebook“ sekėjams.
Paryčiais apsilankė apsaugos darbuotojai
Rugpjūčio 7-osios rytą moteris sulaukė svečių – apsaugos darbuotojų. Kaip pati moteris pasakojo socialiniuose tinkluose – viskas nutiko dėl vienos priežasties.
„Nu dabar pakelsiu aliarmą. Sorry, kaimynai, bet tuoj kauks signalizacija“, – paryčiais kalbėjo ji.
Toliau moteris pasakojo, kad išsikrovė dūmų detektoriaus elementai, todėl įsijungė signalizacija.
„Sorry, sorry, wake up, wake up! Užknisa, kad taip“, – pridūrė moteris.
„Jaučiu, kad galiu net neiti miegoti, nes man niekas neskambina. Šiai iš karto visada paskambina apsauga. Niekas man neskambina. Jaučiu, kad tiesiai atvažiuos ekipažas <..> Tuoj atvažiuos svečiai žiūrėt ar nedegu, ar nedūmiju. Einu iš karto į pirmą aukštą“, – toliau pasakojo J. Partikė.
Netrukus moteris paviešino kitą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad apsaugos darbuotojai jau atvyko prie jos namų.
