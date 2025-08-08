Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė pranešė liūdną žinią: „Man labai skaudu“

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Dizainerė neslėpe, kad šis sprendimas lengvas nebuvo.
„Man labai skaudu, bet turiu tai baigti. Turiu paleisti savo vaikišką svajonę, kurią puikiai įgyvendinau ir vysčiau 20 metų. Gaila paleisti, bet ir likti negaliu“, – prie vaizdo įrašo rašė Viktorija.
Dizainerė pasidalijo ir šių pokyčių priežastimi. Anot jos, šioje srityje ji išsisėmė ir dabar nori siekti kitų dalykų.
„Sukūriau virš 1000 suknelių ir šioje temoje išsisėmiau, tapo nuobodu. Per ankšta. Noriu į laisvę. Noriu išlipti iš parduotuvių, keliauti matuotis kitas profesijas, kitus gyvenimus“, – atvirai teigė nuomonės formuotoja.
Siuvimą keis kita veikla
Ji taip pat išskyrė ir ypatingą hobį, kuris pakeičia siuvimą – tapymą.
„Tai, ką jausdavau su suknelėmis, dabar jaučiu su paveikslais. Aš jų per daug padariau, merginos. O su paveikslais dar tai jaučiu. Kol esu gyva, aš noriu šito jausmo. Aš nenoriu būti mirusi, aš nenoriu sustingti“, – pripažino ji.
Ji papasakojo, kad nors medžiagų darbui turi, tęsti veiklos vis tiek neketina.
„Iš šito sandėlio aš galėčiau aprengti dar 150 nuotakų, kiek aš visko turiu. Bet aš nebeturiu tam daugiau laiko, ir nebeturiu tam resursų. Jie baigėsi. Papuošiau tūkstančius moterų. <...> Daugiau to nebegaliu“, – kalbėjo V. Jakučinskaitė.
Siuva paskutinę suknelę
Pasak jos, šiuo metu kuriama suknelė bus paskutinė. Moteris neslėpė, kad šiuo faktu pasidalinti su aplinkiniais buvo baisu.
„Aš labai bijau tą pasakyti, bet ta nuotaka, kurią dabar puošiu, bus paskutinė. Labai labai baisu iš tikrųjų. Labai sunku atsisveikinti ir tai pasakyti oficialiai, bet aš daugiau negaliu.
Gyvenimas labai pasikeitė. Aš pasikeičiau. Žinau, kad aš dariau gražiausias pasaulyje sukneles, čia buvo jūsų svajonės ir mano visas talentas. Dabar aš tą talentą noriu realizuoti kitur“, – atviravo ji.
Skyrė atsiprašymo žodį
Dizainerė taip pat skyrė ir atsiprašymo žodį toms, kurios tikėjosi kada nors apsivilkti jos kurtus drabužius.
„Atsiprašau visų, kurios svajojo apie mano sukneles ir, kurios planavo pas mane ateiti. Tikrai žinau, kad tokių yra daug. Sakė, kad nuo vaikystės svajojo... aš irgi svajojau nuo vaikystės visą tai daryti. Bet mes augame ir keičiamės“, – su ašaromis akyse sakė Viktorija.
