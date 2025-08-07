Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Valdo ir Vismantės Benkunskų šeimoje – ypatinga proga: žmona skyrė šiltus žodžius vyrui

2025-08-07 18:45
2025-08-07 18:45

Rugpjūčio 7-ają Vilniaus meras Valdas Benkunskas su žmona Vismante Benkunskiene švenčia ypatingą progą – vestuvių metines. Pora santuokoje yra jau 5 metus.

Valdas Benkunskas su šeima (nuotr. Facebook ir nuotr. Roberto Riabovo)
Rugpjūčio 7-ają Vilniaus meras Valdas Benkunskas su žmona Vismante Benkunskiene švenčia ypatingą progą – vestuvių metines. Pora santuokoje yra jau 5 metus.

Sukaktuvių proga V. Benkunskienė pasidalijo sveikinimo įrašu savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Valdas Benkunskas su šeima
Prie įrašo ji pridėjo ir jautrius žodžius, skirtus savo vyrui.

„5 metai santuokoje, tačiau mudu vis dar vienas kito pažinimo kely. Nors jau dažnai susijaučiam, ar vos poros žodžių situacijai paaiškinti užtenka, žinom, kad dar labai daug liko nepatirta.

Kad tik dienų per mažai nebūtų, šia pilnatvės kupina laime ir meile, vienas kitam, besidalinant.

Labai gera su Tavimi @valdas.benkunskas“, – rašė ji.

Komentaruose pora sulaukė gražių sveikinimų. Vienas žmogus rašė: „Nuoširdžiausi sveikinimai! Linkiu ilgų, harmoningų, santarvės metų!“. Iš kito taip pat sulaukė pagyrų ir linkėjimų: „Sveikinimai, jūs nuostabi šeima!!! Taip ir toliau, ilgai ir laimingai“.

Pora vienas kitam amžiną meilę prisiekė prieš penkis metus Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

 

