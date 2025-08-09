Vaidas Čeponis vedė mylimąją Liną: jaukiose vestuvėse – brangiausių žmonių būrys

Poros vestuvių šventė vyko sostinėje. Ceremonija surengta Vilniaus Santuokų rūmuose, kur jaunavedžiai vienas kitam prisiekė amžiną meilę.
Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis(15 nuotr.)
Ceremonijoje – patys artimiausi
Į iškilmingą akimirką susirinko artimiausi šeimos nariai, bičiuliai ir kolegos – visi, kurie jiedviems yra brangūs ir svarbūs.
Po oficialios dalies svečiai porą sveikino gėlėmis, šypsenomis ir šiltais palinkėjimais.
Šaltinis:
tv3.lt
