  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vaidas Čeponis vedė mylimąją Liną: jaukiose vestuvėse – brangiausių žmonių būrys

2025-08-09 13:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 13:15

Krepšinio komentatorius ir žurnalistas Vaidas Čeponis rugpjūčio 9-ąją įsimins kaip vieną gražiausių savo gyvenimo dienų – būtent tądien su mylimąja Lina jie vienas kitam ištarė lemtingąjį „taip“.

Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis (nuotr. Elta)
15

Poros vestuvių šventė vyko sostinėje. Ceremonija surengta Vilniaus Santuokų rūmuose, kur jaunavedžiai vienas kitam prisiekė amžiną meilę.

FOTOGALERIJA. Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis

Ceremonijoje – patys artimiausi

Į iškilmingą akimirką susirinko artimiausi šeimos nariai, bičiuliai ir kolegos – visi, kurie jiedviems yra brangūs ir svarbūs.

Po oficialios dalies svečiai porą sveikino gėlėmis, šypsenomis ir šiltais palinkėjimais.

