Griežtai įvertino Saulių Skvernelį: „Viskas turi groti pagal jo dūdą“

Tačiau esą nauji pokyčiai dar nereiškia, kad nauji partneriai dabar gyvens medaus mėnesio sąlygomis. Ruginienė užsigeidė į dienos šviesą iškelti partnerystės įstatymą, pridurdama, kad tuo jau rūpinasi Teisingumo ministerija. Bet po naujų koalicijos derybų Teisingumo ministerija atiteko lenkams, kurie prieš partnerystės įstatymą gula kryžiumi.
Per aštuonis mėnesius permainų valdžioje netrūko: pasirašytos 2 koalicijos sutartys, pasikeitė socialdemokratų gretos.
„Blinkevičiūtė visus apgavo, Paluckas, paaiškėjo, kad yra smulkus aferistas, kuriam labiau rūpi jo piniginė nei valstybės reikalai. Nė metam neprabėgus mes pradedam iš naujo“, – politikos intrigas atpasakojo politologas Kęstutis Girnius.
Ir tai tik santrauka to, kas nutiko per ganėtinai trumpą laikotarpį. Antrosios koalicijos partneriai šįkart šypsosi daugiau, nei tuomet. Ir Žemaitaitis guvesnis, nevengia juokelių: „čia kaip santuokų rūmuose sako, ar pasiryžę? Taip, pasiryžę.“
Senos ir naujos koalicijos palyginimas
Viskas tas pats, kaip prieš nepilnai metus – tik vietoje Skvernelio, dabar ten – Veryga. Tiksliau – jo vadovaujamos partijos frakcijos seniūnė, kuri raito parašą koalicijos sutartyje.
„Skvernelis turi būti vadas, viskas turi groti pagal jo dūdą. Nepaisant, kiek balsų demokratai turėjo, jis buvo nepatenkintas. Ir amžinai kritikavo. Skvernelis nėra komandos lošėjas“, – kodėl koalicijai nesisekė su Sauliu Skverneliu mąstė politologas.
Veryga stovi nuošaliau, pastarosiomis savaitėmis jis buvo ne kokios nuotaikos. Jam nepavyko išsiderėti visų norimų ministerijų, nepavyko prastumti socdemams dalies savo programos. Vis dėlto pripažįsta, kad „jau šiek tiek, šiek tiek geriau“.
Naujoji koalicija bus mažesnė nei ankstesnioji. Vietoje 86 parlamentarų, dabar koalicijos pagrindą laiko 82 parlamentarai. Bet greičiausiai liks 80, nes Vėgėlė ir Jankūnas, panašu, koalicijos sutarties pasirašymo nepalaikė.
„Jų sprendimas. Žinot, Seimo nario mandatas laisvas“, – trumpai pakomentavo valstiečių frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
Atidesnis žvilgsnis į naujos koalicijos sutartį
Politologas atsargiai prognozuoja, ar ilgai gyvuos dar viena nauja valdžia, sakydamas, kad „gali būti pusmetis nuotykių“.
Koalicijos sutartyje – nemažai išimčių. Pavyzdžiui, išimtis Žemaitaičio aušriečiams, kurie priešingai nei kiti koalicijos partneriai, neprivalės atsisakyti teisinės neliečiamybės, jei į Seimą kreipsis generalinė prokurorė. Dėl to turės balsuoti Seimas, kur valdantieji turi stiprią daugumą. Socdemai nuo pasiaiškinimų susilaiko.
Socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas mano, kad „pakomentuos patys kolegos“, o paskirtoji Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė skatino pakalbinti „visus, gal prisipažins kažkas.“
„Gali būti, kad žmogus bus papuolęs į autoįvykį ir norės apsiginti“, – išimtį gina „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Kol Žemaitaitis aiškiai nepasako, kam reikalinga tokia išimtis – čekiukų byloje figūruoja jo partietis, aušrietis Saulius Bucevičius, kuris prieš porą savaičių pažadėjo, kad neatsisakys teisinės neliečiamybės. Nors generalinė prokurorė jau kreipėsi dėl jo į Seimą.
„Aš manau, kad „Nemuno aušra“ turi teisę reikalauti visokiausių išimčių, nes ji nėra traktuojama, kaip normali partija. Jiems visokios baudos, apribojimai. Tai suprantu Žemaitaičio norą parodyti, kad vis dėlto esame partija ir šį tą galime laimėti“, – „Nemuno aušros“ sprendimus vertino politologas K. Girnius.
Bet ne tik išimtys Žemaitaičiui, koalicijos sutartis rodo, kad tarp partnerių nemažai skirtumų, iš ko vėliau gali kilti nesutarimai ar net konfliktai. Koalicinėje sutartyje numatyti atskiri priedai, kuriais klausimais „valstiečiai“ nepritars socialdemokratams.
„Kiekvienas Seimo narys gali turėti savo nuomonę, kaip kiekviena frakcija, kiekviena partija turi savo programinius įsipareigojimus savo rinkėjams“, – teigė R. Motuzas.
Ką koalicija darys su partnerystės įstatymu?
Premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra kalbėjusi, kad dar šioje kadencijoje žada sprendimus dėl partnerystės įstatymo. Pasak jos, šiuo klausimu jau rūpinasi teisingumo ministerija. Tačiau „valstiečiai“ teisingumo ministeriją perduoda lenkams, kurie iš esmės prieš partnerystės įstatymą.
„Mes tikrai ne kažkuo išsiskirianti politinė jėga, kuri turi savų vertybinių dalykų, kurie nesutampa su kitų partnerių vertybiniais dalykais ir tai normalu. Tam ir sudėjom į atskirus priedus“, – aiškino A. Norkienė.
„O kas lengvų kelių ieško, matyt, reikės praeiti ir šį procesą“, – komentavo I. Ruginienė.
Nelengva užduotis teks ir Ruginienei, svarsto politologas. Žemaitaitis vis dar turi teikti prezidentui nepartinius kandidatus, todėl ne visus jo pageidavimus naujoji premjerė turės tenkinti.
„Ruginienė iš dangaus iškrito. Moteris iš provincijos ar profsąjungos – skirtumas nedidelis. Tai aiškiai rodo, kad partija neturi atsargų“, – svarstė politologas K. Girnius.
Didelių pokyčių socdemai Vyriausybėje nenumatę, daugelio ministrų darbas didžiausią frakciją Seime tenkina. Priešingai - Žemaitaitis - keis visus ministrus ir, TV3 žiniomis, netinkančius ministrus nori keisti į tų ministerijų viceministrus.
