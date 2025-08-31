Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Dienos komentaras

Įvertino naująją koaliciją: politinės kultūros ir lyderystės krizė

2025-08-31 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 15:30

Politikos apžvalgininko Vytauto Bruverio teigimu, naujoji šalies premjerė Inga Ruginienė kritikos sulaukia pagrįstai. V. Bruveris akcentuoja premjerės patirties stoką ir spėja, kad jai nurodinėti gali partietis Vytenis Andriukaitis.

Politikos apžvalgininko Vytauto Bruverio teigimu, naujoji šalies premjerė Inga Ruginienė kritikos sulaukia pagrįstai. V. Bruveris akcentuoja premjerės patirties stoką ir spėja, kad jai nurodinėti gali partietis Vytenis Andriukaitis.

Plačiau apie naujos koalicijos dėliones ir kaip seksis naująjai premjerei TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su V. Bruveriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres

Kaip jūs vertinate naująją premjerę I. Ruginienę?

Didžioji dalis sulauktos kritikos I. Ruginienei, mano nuomone, yra pagrįsta. Aš jai pritariu. Ji iš tiesų politinės, lyderiavimo, partinės patirties neturi pakankamai. Tačiau aukščiausiuose valstybės postuose mes per savo neilgą, bet audringą atkurtos nepriklausomos valstybės politikos istoriją, visokių asmenų matėme. Tarsi tradiciškai įprasta, kad premjeras, vadovaujantis Vyriausybei ir visam krašto ūkiui, turėdavo bent formaliai užskaitomą politinį svorį ir patirtį. Tai, kad į šį postą paskirta tokia figūra, matyt, rodo ir bendresnę tendenciją mūsų politinės kultūros ir brandos smukimo bei lyderystės krizės socialdemokratų viduje.

Žinoma, mane tuoj pataisys įžvalgesni apžvalgininkai, kurie pasakys, kad bus kas vadovauja ir tai bus ne I. Ruginienė, o tie, kas vadovaus iš šešėlio jai. Tas irgi teisybė. Ji turi ne vieną politinį tėvą, vienas iš pagrindinių, kurie bandosi tokiais dėtis, yra ponas V. Andriukaitis.

Kaip vertinate koalicijos persidėliojimą? S. Skvernelis kaip ir išmestas, atėjo „valstiečiai“. Kodėl tai įvyko ir ką dabar tai reikš?

Na, jūs pavartojat, manau, tinkamą žodį – išmestas. Tikėtiniausia man versija, kodėl Skvernelio neliko valdančioj koalicijoj – jis buvo nubaustas. Jo buvo atsikratyta, S. Skvernelis buvo neparankus ir per daug aktyvus premjero G. Palucko kritimu iš posto epopėjoje. Socialdemokratai jį tiesiog nubaudė ir atkeršio. Pasiėmė patogesnius ir galbūt net į ateities politines kampanijas ir politinę perspektyvą žiūrint, tinkamesnius partnerius. Tokius kaip „valstiečiai“, lenkai ir Ignas Vėgėlė. Galbūt jie mano, jog reikia dar vieno koalicijos partnerio, kad vieną prieš kitą naudotų. Įprasti socialdemokratų žaidimai ir sena strategija.

Anksčiau R. Žemaitaitis netiko ir koalicijai, ir prezidentams. O dabar jau viskas tinka?

Dabar jau nusistovėjo tam tikra politinė inercija ir politinė logika. Prezidentas, nesename interviu sakė, kad kitu atveju 100 proc. būtų pirmalaikiai rinkimai, jis didelė dalimi teisus, nes be R. Žemaitaičio dabar, be „Nemuno aušros“, ypač išmetus S. Skvernelį, socialdemokratams sunku būtų sudaryti daugumą. Politinės grupuotės, kuri vadinasi partija „Nemuno aušra“, politinė kokybė nepasikeitė. Kai kuriais klausimais jie bus dar aktyvesni ir dar agresyvesni, pirmiausia torpeduodami pagrindinius geopolitinius mūsų valstybės, užsienio politikos ir saugumo politikos prioritetus.

Kaip jūs vertinate ministrų pasikeitimą? Girdime, kad Gitanas Nausėda, bus labai aktyvus formuojant naują ministrų kabinetą.

Logiška, kad prezidentas žada būti aktyvus. Tai koalicijos keitimasis. Jam yra galimybė pasirodyti aktyviam, padidinti savo faktinę, politinę įtaką ir gerai, jeigu tai bus išnaudojama atsijojant radikalius elementus. Aš tikiuosi, kad jis stengsis apginti pagrindinius postus, kurie yra atsakingi už geopolitikos ir saugumo frontą, Krašto apsaugos ministeriją ir Užsienio reikalų ministeriją. Įdomiausia man, kaip seksis dabartinei krašto apsaugos ministrei D. Šakalinei, kuria turėtų būti nepatenkinta dalis socialdemokratų.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šarūnas Birutis, Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
Kultūros ministrui nesuprantant, kodėl neįtiko šalies vadovui, Prezidentūra sako atsakymus pateikusi (15)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis dėl energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę (16)
Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)
Čmilytė-Nielsen: nuvylė Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą (10)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Saulius Jakučionis: Ar nauja koalicija – tikrai ant parako statinės? Nebūtinai (1)

Ups
Ups
2025-08-31 15:45
Pedokoncervų ruporas ir propogandistas jau išsakė savo įžvalgas apie "sovietinę mergaitę" vos tik pradėjus jai dirbti. Kai valdė tvarto banda, blogiau tikrai nebus.
Atsakyti
Oi oi oi,
Oi oi oi,
2025-08-31 15:42
Tik jau nejuokinkite su tuo Bruveriu. Kaip apžvalgininkas jis jau lavonas.
Atsakyti
prisimenam ji
prisimenam ji
2025-08-31 16:00
Neblaivus prie vairo įkliuvęs Bru... neturėjo teisių, vairavo ne savo automobilį
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (36)
