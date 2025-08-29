Budbergytės pareiškimai įnešė sumaišties: „Imasi kai kurie kolegos atskirais klausimais užsiiminėti partizaniniu marketingu“

Daugiau žiūrėkite – TV3 Žiniose.
Vilniuje pavakare socialdemokratai rinkosi į prezidiumo posėdį. Negausiai, mat nemaža dalis prie posėdžio jungėsi nuotoliu. O pagrindiniai klausimai – sprendimai dėl politinių postų ir Seimo pirmininko pozicijos. Tiesa, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dėl šios kėdės dvejonių neturėjo dar prieš posėdį.
„Manau, kad su 99,8 procentų tikimybe Juozo Oleko kandidatūra ir bus patvirtinta“, – užtikrintai sakė partijos pirmininkas.
Ir prognozės išsipildė: partija galutinai apsisprendė parlamento vadovu skirti Juozą Oleką.
Budbergytės intrigos dėl pozicijos
Visgi dar prieš posėdį Sinkevičius nepagailėjo kritikos ir socdemų veteranei Rasai Budbergytei, kuri dieną prieš posėdį netikėtai sudrumstė vandenį ir pasisakė, kad mielai užimtų Seimo pirmininko postą.
„Imasi kai kurie kolegos atskirais klausimais užsiiminėti partizaniniu marketingu, kažkas pasako, kad nori būt premjeru anksčiau laiko, „false start'us“ padaro, tai tas atrodo tiesiog nekomandiška“, – komentavo M. Sinkevičius.
Savaitės pradžioje naujai sudarytos koalicijos partnerių, socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“, frakcijos seniūnai užtikrintai sudėjo parašus ant naujosios koalicijos sutarties. Sutartyje – tik dvi pavardės: socialdemokratų siūlomų ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės ir Seimo pirmininko Juozo Oleko. Socialdemokratas Juozas Olekas jau anksčiau matavosi premjero poziciją.
„Jeigu jau taip atsitiktų, kad reikėtų premjerą pakeisti, kaip čia mano kolega partijos garbės pirmininkas sakė, tai tikrai galiu pasakyti, kad esu pasiruošęs tą darbą daryti“, – liepos mėnesį apie susidariusią situaciją kalbėjo partijos narys.
Oleko kandidatūra nenustebino
Visgi socialdemokratai valdyboje dar tuomet Juozo Oleko ambicijas tapti premjeru nuslopino: suteikė vilties, kad jis bus siūlomas Seimo pirmininku. Ir galiausiai niekas nenustebo, kai jo pavardė nugulė koalicijos sutartyje.
Tačiau vakarykštis netikėtas Rasos Budbergytės išstojimas kortas sumaišė. Budbergytė pareiškė, kad sprendimas dėl Seimo pirmininko dar nėra galutinis, o ji pati mielai užimtų šį postą.
Naujai paskirta premjerė Inga Ruginienė tokiuose pareiškimuose problemos nemato, džiaugdamasi partijoje vykstančiais demokratiškais procesais, primindama, kad „kiekvienas turi teisę kandidatuoti į vieną ar kitą poziciją“.
Dėl Juozo Oleko kandidatūros į Seimo Pirmininkus parlamentarai balsuos prasidėjus Seimo rudens sesijai.
