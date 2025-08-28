Socialdemokratai keis 3 savo deleguotus ministrus

Pasak portalo, finansų ministrą Rimantą Šadžių turėtų keisti viceministras Kristupas Vaitiekūnas, Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Eugenijų Sabutį – viceministras Juras Taminskas. Kultūros ministrą Šarūną Birutį turėtų pakeisti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.
Tuo metu į socialinių reikalų ir darbo ministrės pareigas turėtų būti siūloma parlamento Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratė Zailskienė, kuri pakeis anksčiau šiai ministerijai vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kaip jau buvo skelbta, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį jau buvo susitikę su prezidentu Gitanu Nausėda ir sulaukė šalies vadovo paramos.
Ketvirtadienį pas prezidentą apsilankė „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijos ministro pareigas deleguojamas Edvinas Grikšas bei „Nemuno aušros“ į Žemės ūkio ministerijos vadovo poziciją siūlomas Andrius Palionis. Tiesa, kol kas dar neaišku, ar šioms dviem kandidatūroms bus pritarta.
Pasirašytoje koalicijos sutartyje numatoma, kad Teisingumo ministerija atitenka Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS). Partijos lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako turintis keturis kandidatus į teisingumo ministro postą – Rita Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski ir Ignas Vėgėlė.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
