  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budbergytė apie Duchnevičiaus pasisakymus mitinge: „Aš nesakau, kad man tai labai patinka“

2025-08-27 16:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 16:52

Socialdemokratus atstovaujančio Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus apsilankymas prieš naująją koaliciją nukreiptame proteste užkliuvo jo partijos nariams. Kaip tvirtina Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkė Rasa Budbergytė, kolegos pareiškimai į protesto akciją susirinkusiai tūkstantinei miniai tikrai kelia klausimų. 

Rasa Budbergytė BNS Foto

Socialdemokratus atstovaujančio Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus apsilankymas prieš naująją koaliciją nukreiptame proteste užkliuvo jo partijos nariams. Kaip tvirtina Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkė Rasa Budbergytė, kolegos pareiškimai į protesto akciją susirinkusiai tūkstantinei miniai tikrai kelia klausimų. 

5

„Aš nesakau, kad man tai labai patinka. Šis mitingas, kaip užsiminė vienas iš organizatorių – Andrius Tapinas, yra protesto balsai prieš teisėtą valdžią“, – Eltai teigė R. Budbergytė, pažymėdama, kad girdėjusi ir kitų partiečių atsiliepimų, jog R. Duchnevičiui nereikėjo kalbėti protesto akcijos metu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikė tikino, skeptiškai vertinanti ne patį R. Duchnevičiaus sprendimą dalyvauti proteste, bet jo pasisakymus. Pastarasis antradienį ant scenos užlipęs pareiškė, kad būdamas premjeras būtų priėmęs kitokius sprendimus dėl koalicijos.

„Kai žmonės sako, jeigu aš būčiau premjeras, partijos pirmininkas, Vyriausybės galva, aš daryčiau kitaip, tai sakyčiau – pirmiau reikia tapti ir tada sakyti, kad aš turiu nuomonę tokią“, – Vilniaus rajono merui savo ruožtu replikavo R. Budbergytė.

„Nepatinka šita Roberto nuomonė, kuri buvo išreikšta. Bet sudalyvavimas mitinge – aš tikrai nieko blogo nematau“, – pridūrė socialdemokratė.

Nemano, kad partija kels klausimą dėl R. Duchnevičiaus veiksmų

Paklausta, ar R. Duchnevičius sulauks kokių nors pasekmių dėl savo sprendimo sudalyvauti mitinge, R. Budbergytė tuo abejojo. Anot jos, socialdemokratų partija savo nariams nedraudžia dalyvauti mitinguose, todėl toks pokalbis su R. Duchnevičiumi – sunkiai įsivaizduojamas.

„Nemanau. Mes partija esame labai demokratiška. Tikrai nemanau, kad tokį pokalbį galėtume įsivaizduoti“, – sakė ji.

„Nemanau, kad jį kas nors atiduotų į Etikos ir procedūrų komisiją. Nemanau“, – pridūrė socialdemokratė.

Antradienį prie Seimo vykusiame proteste prieš naująją koaliciją apsilankęs R. Duchnevičius neslėpė skeptiško požiūrio į valdančiosios daugumos sudėtį. Politikas teigė manąs, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) šioje situacijoje reikėjo apskritai formuoti mažumos Vyriausybę.

„Jeigu aš būčiau tas žmogus, kuris renkasi tą sudėtingą sprendimą, tai būtų darbas mažumoje su atskiromis partnerystėmis“, – nuo scenos miniai kalbėjo R. Duchnevičius.

Tuo metu komentuodamas Eltai, politikas pripažino ir tai, kad sprendimas koalicijoje dirbti su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA–KŠS) atstovais, kuriems vadovauja Waldemaras Tomaszewskis, jam yra labai nepriimtinas.

ELTA primena, kad antradienį Vilniuje įvyko kelis tūkstančius žmonių subūręs protestas „Gėdos diena“. Jo dalyviai viešai reiškė nepasitenkinimą dėl naujosios koalicijos sudėties ir socialdemokratų sprendimo bendradarbiauti su „Nemuno aušra“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. 

Tūkstantinę minią subūręs protestas prieš socialdemokratų suburtą koaliciją prasidėjo antradienio ryte prie Prezidentūros. Renginio dalyviai šalies vadovui Gitanui Nausėdai įteikė pasirašytą peticiją, kurią pasirašė per 78 tūkst. piliečių. 

Peticijoje prieštaraujama pirmadienį suformuotai naujai valdančiajai koalicijai ir prašoma ministrais neskirti partinių „Nemuno aušros“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA–KŠS) atstovų. 

Įteikus peticiją prezidentui minia Gedimino prospektu patraukė link Seimo.

Protestą „Gėdos diena“ organizavo rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas ir kt.

