Ieškantiems nuotykių – 3 egzotinių kelionių kryptys

„Kas lietuviams yra egzotiškos šalys? Išskyrus tokias įprastas kelionių kryptis kaip Turkija, Egiptas ar JAV, dauguma vardintų šalis, kurios yra už Europos ribos. Pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublika ar Namibija. Daugeliui šios šalys gali atrodyti egzotiškos – šių šalių kultūra ir gamtos vaizdai – tikrai išskirtiniai, tačiau ten puikiai išvystyta infrastruktūra, veikia dideli prekybos centrai, daugybė kavinių, restoranų ir įvairiausio lygio apgyvendinimo įstaigų, tad tas egzotiškumas tarsi nublanksta, – pastebi egzotines keliones organizuojanti Gabrielė Štaraitė. – Kelionių organizatoriai egzotines šalis vertina kiek kitaip ir siūlo aplankyti tokias, kuriose turizmas dar menkai išvystytas arba į kurias nekeliaujama dėl radikaliai skirtingos santvarkos ar šalies įvaizdžiui kenkiančių istorinių įvykių. Tai – Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalys, kuriose savarankiškai keliauti būtų sunku ar netgi neįmanoma.“
Pasak G. Štaraitės, egzotinės kelionės apipintos mitais apie nuolat tykančius pavojus dėl saugumo, religinių nuostatų ir kultūrų skirtumo, tačiau trokštantiems naujų patirčių, jos gali padovanoti išskirtinius įspūdžius. Kelionių ekspertė dalijasi 3 egzotiškų kelionių krypčių rekomendacijomis ir patarimais, kokiems netikėtumams reikėtų pasiruošti.
Šiaurės Korėja
Egzotika prasideda dar nekirtus šalies sienos – į Šiaurės Korėją neįmanoma patekti pavieniams asmenims, būtina jungtis prie šalies valdžios patvirtintų organizatorių sudaromų grupių. Dėl unikalios politinės santvarkos ir ideologijos, turistus visuomet lydi vietinis gidas bei specialus turistų prižiūrėtojas, atsakingas už tai, kad keliautojai nepamatytų per daug ir nefotografuotų neleistinose vietose. Nors šioje šalyje galioja griežtos taisyklės, galima sutikti ir atsipalaidavusių žmonių – jie mėgsta pabendrauti gatvėje su kaimynais, susirinkti paupyje piknikui, kurio metu kepa moliuskus, akį traukia ir smagiai šokantys vyresnio amžiaus žmonės.
Specialistė pataria po Šiaurės Korėjos apsilankyti ir Pietų Korėjoje. Tai, kad po kelionės „laiku atgal“ užsukama į šiuolaikinių technologijų lydere laikomą kaimynę, tik dar labiau sustiprina pirmosios kelionės įspūdį ir išryškina šiandieninius kadaise bendra karalyste buvusių valstybių skirtumus. Iš pačios Pietų Korėjos keliautojai parsiveža gana dvejopą vertinimą – šalyje primirštos senosios tradicijos, įsigalėjusi korupcija ir vartotojiška kultūra.
Uganda
Dėl autoritarinio Idi Amino režimo, pilietinio karo ir XX a. antroje pusėje vykdyto genocido pasaulyje išgarsėjusi Centrinės Rytinės Afrikos valstybė jau senokai užsigydė istorines žaizdas ir šiandien keliautojams gali pasiūlyti neįtikėtinus gamtos lobius. Atvykėlius užburia atogrąžų miškai, kalvos ir kriokliai, o Ugandos biologinė įvairovė laikoma viena turtingiausių Afrikos žemyne. Be tradicinių žemyno gyvūnų, tokių kaip drambliai, liūtai ar žirafos, čia galima sutikti net dvi didžiųjų žmogbeždžionių rūšis – šimpanzes ir gorilas. Uganda laikoma nuostabiausių gyvūnų namais, tad pagrindiniu keliautojų tikslu dažniausiai tampa galimybė pasivaikščioti po džiungles ir iš arti išvysti jų gyventojus.
Atostogautojai Ugandą kartais ryžtasi atrasti nuomotu automobiliu, iš anksto patys rezervavę viešbučius, Afrikoje dar vadinamus lodžijomis. Tačiau G. Štaraitės teigimu, kai kurie savarankiški turistai po kelių dienų paprašo atsiųsti vairuotoją, nes susigaudyti keliuose be nuorodų – ne pati lengviausia užduotis ir ne pats maloniausias kelionės rūpestis. Pavieniai keliautojai taip pat sunkiai randa geriausius nacionalinių parkų kampelius, kuriuose laukinės gamtos mylėtojai gali pamatyti pačius egzotiškiausius gyvūnus.
Papua Naujoji Gvinėja
Ramiajame vandenyne įsikūrusi Papua Naujoji Gvinėja yra laikoma viena egzotiškiausių pasaulio valstybių, kuri traukia keliautojus savo gamta ir itin neįprastomis tradicijomis. Spalvingai išsidažę vyrai su iš jų pačių plaukų padarytais perukais, baltu moliu veidus išsitepę žmonės, primenantys Helovyno kaukes, keisti ritualai ir šokiai – visa nesuvaidinta kasdienybė gali tapti kiekvieno keliautojo reginiu. Šalis savyje talpina išskirtinę kalbų, papročių ir vietinių tikėjimų įvairovę.
Nors egzotiškos šalies tradicijos ir kraštovaizdis nepalieka abejingų, kelionių organizatoriaus atstovė pataria į kelionę leistis su patyrusiais palydovais. Papua Naujoji Gvinėja traukia turistus dėl išlikusių civilizacijos nepaliestų genčių, kurių šalyje daugiau nei 700, tačiau tai gali tapti ir didžiausiu kelionės pavojumi. Iššūkius ir laukinę gamtą mėgstantiems lietuviams tai turėtų būti viena patraukliausių kelionių krypčių.
Ieškantiems kelionių maršrutų, kur lauktų puikiai išvystyta infrastruktūra ir būtų daugiau turistų, kelionių ekspertė pataria rinktis ir kitas egzotiškas šalis – Vietnamą, Šri Lanką, Peru, Maroką, Meksiką, Indoneziją, Argentiną ar Indiją.
