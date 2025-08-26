Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Turime naują koaliciją: ar jos neišbarstys skandalai ir kas laukia mūsų?

2025-08-26 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 13:57

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), „Nemuno aušra“ ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pirmadienį pasirašė koalicinę sutartį. Tiesa, „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga pripažino, kad „valstiečiai“ negavo tų ministerijų, kurių prašė, nesutarė ir dėl visos jų siūlytos programos.

13

O antradienį nuo pat ryto Seime – neeilinis posėdis. Prieš prasidedant Rudens sesijai parlamentas balsavo, ar pritarti, kad Inga Ruginienė taptų ministre pirmininke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie permainas valdžioje ir naująją koaliciją naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja MRU politologas Virgis Valentinavičius ir politologas Vytautas Dumbliauskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

