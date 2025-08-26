DIENOS PJŪVIS. Turime naują koaliciją: ar jos neišbarstys skandalai ir kas laukia mūsų?

O antradienį nuo pat ryto Seime – neeilinis posėdis. Prieš prasidedant Rudens sesijai parlamentas balsavo, ar pritarti, kad Inga Ruginienė taptų ministre pirmininke.
Apie permainas valdžioje ir naująją koaliciją naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja MRU politologas Virgis Valentinavičius ir politologas Vytautas Dumbliauskas.
