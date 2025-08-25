Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie „aušriečių“ išimtį dėl teisinės neliečiamybės: jie turi paaiškinimų ir kitokį situacijos vertinimą

2025-08-25 21:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 21:52

„Nemuno aušrai“ išsiderėjus į koalicinę sutartį įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka, laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ji galiotų tik išskirtiniais atvejais. Visgi, politikas tikina apie tokį siūlymą sužinojęs tik pirmadienio rytą.

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

1

„Matyt, jie savo bendruomenėje turi vieną ar kitą kolegą, kuris turi paaiškinimų ir kitokį situacijos vertinimą, ir jie paprašė tos išimties. (...) Jeigu yra motyvuotas paaiškinimas, prašymas ir situacija kažkokia išskirtinė, aš ją vertinčiau kaip kažkokią išskirtinę, čia neliečiant turbūt čekių ar kitų klausimų. Tai jie tokios išimties paprašė, tai yra jų pageidavimas ir jų pasiūlymas“, – LRT televizijai teigė M. Sinkevičius. 

„Aš galvoju, kad aš esu partijos lyderis, tebūnie laikinasis, ir turėčiau ir norėčiau atsakyti už savo partijos ir problemas, ir situacijas, ir esu pasiruošęs tą padaryti ir jaučiu tą atsakomybę. Nemanau, kad socialdemokratų pusėje (tokių problemų – ELTA) iškils ateityje, nors buvo tokių atvejų praeityje ir mes jais nesididžiuojame, bet nemanau, kad ateityje tai kartosime. Leisime teisėsaugai atlikti savo darbą (...) ir tikrai sudarysime galimybes dirbti“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta anksčiau, į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos bei „Nemuno aušros“ sudarytą koalicinę sutartį „aušriečiai“ išsiderėjo įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka. 11 koalicinės sutarties punkte numatyta, kad bet kuris valdančiosios daugumos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, turi sutikti, jog neliečiamybė jam būtų panaikinta supaprastinta tvarka. Vis dėlto, „aušriečiai“ šiai nuostatai paprašė išimties. 

„Nemuno aušros“ frakcija įsipareigoja įgyvendinti šios sutarties 11 punkto nuostatas pilna apimtimi, išskyrus atvejus, kai konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją ir kad sprendimą dėl neliečiamybės panaikinimo priimtų Seimas“, – rašoma sutarties dėl koalicinės Vyriausybės priede.

Praėjusių metų rudenį socialdemokratų suburtos koalicijos sutartyje buvo numatyta, jog valdančiosios daugumos narys, dėl kurio teisinės neliečiamybės naikinimo generalinė prokurorė kreipiasi į Seimą, sutinka šią procedūrą atlikti supaprastinta tvarka.

Visgi, tokios normos laikėsi ne visi – pavyzdžiui, socialdemokratų frakcijos atstovas Arūnas Dudėnas nesutiko spręsti klausimo supaprastina tvarka, be to jo imunitetas Seimo sprendimu liko nepanaikintas.

ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį. 

Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

