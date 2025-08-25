Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasirašyta koalicinė sutartis: štai kaip pasidalintos ministerijos ir kiti postai

2025-08-25 17:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 17:22

Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vadovaus devynioms ministerijoms, „Nemuno aušrai“ atiteks trys, o į koaliciją naujai prisijungiantys „valstiečiai“ gaus dvi ministerijas. Tai numatyta pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje. 

Koalicijos pasirašymas. Vilnius, 2025 m. Rugpjūčio 25d. (Paulius Peleckis/BNS)

Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vadovaus devynioms ministerijoms, „Nemuno aušrai“ atiteks trys, o į koaliciją naujai prisijungiantys „valstiečiai“ gaus dvi ministerijas. Tai numatyta pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje. 

REKLAMA
6

LSDP ir toliau vadovaus Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų bei Vidaus reikalų ministerijoms. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viešojoje erdvėje pastartuoju metu diskutuojama, ar naujoji Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė nenorės pakeisti finansų ministro Rimanto Šadžiaus. Taip pat abejojama „čekučių“ skandalo epicentre atsidūrusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio ateitimi. 

REKLAMA
REKLAMA

Koalicijos partneriai taip pat sutarė, kad „Nemuno aušros“ deleguoti atstovai vadovaus trims ministerijoms. „Aušriečiams“ lieka Aplinkos ir Žemės ūkio bei pridedama anksčiau demokratams priklausiusi Energetikos ministerija. 

REKLAMA

Dėl aplinkos ministro Povilo Poderskio galimybių tęsti darbus abejones išsakė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūra taip pat viešai užsiminė, kad Energetikos ministerijai ir toliau galėtų vadovauti demokratų deleguotas Žygimantas Vaičiūnas. 

Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai vadovaus Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijoms. Pastaroji iki šiol priklausė „aušriečiams“. Tiesa, apie svarstymus keisti jai vadovaujantį Rimantą Mockų buvo užsiminusi ir I. Ruginienė. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga patikino, kad šiuo metu svarstoma, jog atstovą į teisingumo ministrus deleguotų Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).

Sutarė dėl Seimo komitetų pirmininkų

Sutartyje taip pat numatytas Seimo komitetų pirmininkų postų pasidalinimas. LSDP išlaikys pozicijas Aplinkos apsaugos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Švietimo, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, jiems taip pat atiteks iki šiol Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. 

Tuo metu „Nemuno aušra“ be jau anksčiau vadovautų Audito, Ekonomikos, Sveikatos komitetų bei Energetikos ir darnios plėtros komisijos gaus Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko postą. Jis iki šiol taip pat priklausė demokratams.

REKLAMA

Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai iš demokratų perims vadovavimą Kaimo reikalų komitetui. Be to, „aušriečiai“ naujiesiems partneriams perleis Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. 

„Nemuno aušra“ neteiks partinių kandidatų į ministrus: tai yra natūralus dalykas

 „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia neteiksiantis partinių kandidatų Ingos Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę.

REKLAMA

„Aš su prezidentu esu aptaręs, kad partinių kandidatų neteiksime. Tai yra natūralus dalykas. Aš noriu, kad procesas valstybėje važiuotų. Jeigu čia vėl mes įsivelsime į myliu – nemyliu, teikiu – neteikiu, pradėsime žiūrėti, kur ta Konstitucija baigiasi, tai dar mes čia mėnesį žaisime“, – pirmadienį žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Noriu, kad kuo greičiau Vyriausybės darbas startuotų, premjeras suformuotų savo komandą ir rugsėjo viduryje mes galėtume pristatyti savo darbus“, – pridūrė jis.

Neatskleidžia galimų kandidatų į žemės ūkio bei aplinkos ministrų pozicijas

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas yra teigęs, jog nėra užtikrintas, ar liks savo poste. Tą patvirtino ir pats R. Žemaitaitis.

REKLAMA

„Taip, tikrai nėra užtikrintas, nes be I. Hofmano yra dar du kandidatai, kurie galėtų šiandien užimti žemės ūkio ministro pozicijas“, – sakė jis.

Paklaustas, ką skirs į aplinkos ministrus, „aušriečių“ lyderis užsiminė, jog į šias pareigas gali būti siūloma moteris. Tiesa, galimos kandidatės pavardės parlamentaras neatskleidė.

REKLAMA

„Gali būti, kad turėsime žavią damą. (...) Gali būti, kad turėsime arba ministrę, arba ministrą, žiūrėsime“, – sakė jis.

Nesvarsto Vaičiūno kandidatūros į energetikos ministrus

Prezidentūrai viešai išsakius, kad demokratams pasitraukus iš koalicijos, Energetikos ministerijai ir toliau galėtų vadovauti Žygimantas Vaičiūnas, R. Žemaitaitis nesutinka su tokia pozicija. Politikas sako negalintis svarstyti jo kandidatūros. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turime keletą kandidatų. Vedame derybas ir diskutuojame, ar turi būti visiškai technokratas, ar turi būti žmogus, dirbęs šioje sistemoje, ar geriau imti žmogų, kuris nedirbęs, nepriklausanti vienai ar kitai interesų grupei. Energetikos ministerija mums yra labai svarbi, nes mes norime atlikti auditus“, – dėstė R. Žemaitaitis.

„Kol kas negalėčiau svarstyti jo kandidatūros. Tai buvo „Vardan Lietuvos“ pasiūlymas. Matyt, frakcija šiam dalykui nepritartų, galiu tik įsivaizduoti“, – svarstė jis.

REKLAMA

Norkienė: Teisingumo ministerija atitenka Lenkų rinkimų akcijai

Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė patvirtino, kad Teisingumo ministro postas atiteks lenkų rinkimų akcijai.

„Darbai laukia, dėliojame. Taip, turėtų būti“, – žurnalistams patvirtino politikė.

Paklausta, ar „valstiečiai“ turi kandidatą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, A Norkienė užsiminė, kad turi tam tinkamų žmonių, tačiau, anot jos, reikia praeiti reikiamas procedūras.

REKLAMA

„Sunku išskirti, ar tai yra pagrindinis. Taip, mes turime ir partijos žmonių tam tinkamų. Tiesiog reikia praeiti filtrus, reikia pasitvirtinti ministrę pirmininkę, kurios žodis taip pat yra labai svarbus. Neskubant procesas vyksta ir tikrai įvyks“, – sakė ji.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Išrinkta naujoji valdančioji dauguma: pasirašyta koalicijos sutartis su priedais – „valstiečiams“ leista nebalsuoti tam tikrais klausimais (4)
Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)
Pasikeitus koalicijai – paaiškėjo, kas taps Seimo pirmininku (27)
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Aiškėja, kokios ministerijos priklausys naujajai koalicijai: laimingi ne visi (22)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ frakcijos Seime pasirašys koalicijos sutartį (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų