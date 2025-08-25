Pasirašyta koalicinė sutartis: štai kaip pasidalintos ministerijos ir kiti postai

LSDP ir toliau vadovaus Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų bei Vidaus reikalų ministerijoms.
Viešojoje erdvėje pastartuoju metu diskutuojama, ar naujoji Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė nenorės pakeisti finansų ministro Rimanto Šadžiaus. Taip pat abejojama „čekučių“ skandalo epicentre atsidūrusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio ateitimi.
Koalicijos partneriai taip pat sutarė, kad „Nemuno aušros“ deleguoti atstovai vadovaus trims ministerijoms. „Aušriečiams“ lieka Aplinkos ir Žemės ūkio bei pridedama anksčiau demokratams priklausiusi Energetikos ministerija.
Dėl aplinkos ministro Povilo Poderskio galimybių tęsti darbus abejones išsakė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūra taip pat viešai užsiminė, kad Energetikos ministerijai ir toliau galėtų vadovauti demokratų deleguotas Žygimantas Vaičiūnas.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai vadovaus Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijoms. Pastaroji iki šiol priklausė „aušriečiams“. Tiesa, apie svarstymus keisti jai vadovaujantį Rimantą Mockų buvo užsiminusi ir I. Ruginienė.
Tuo metu „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga patikino, kad šiuo metu svarstoma, jog atstovą į teisingumo ministrus deleguotų Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).
Sutarė dėl Seimo komitetų pirmininkų
Sutartyje taip pat numatytas Seimo komitetų pirmininkų postų pasidalinimas. LSDP išlaikys pozicijas Aplinkos apsaugos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Švietimo, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetuose.
Tiesa, jiems taip pat atiteks iki šiol Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.
Tuo metu „Nemuno aušra“ be jau anksčiau vadovautų Audito, Ekonomikos, Sveikatos komitetų bei Energetikos ir darnios plėtros komisijos gaus Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko postą. Jis iki šiol taip pat priklausė demokratams.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai iš demokratų perims vadovavimą Kaimo reikalų komitetui. Be to, „aušriečiai“ naujiesiems partneriams perleis Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą.
„Nemuno aušra“ neteiks partinių kandidatų į ministrus: tai yra natūralus dalykas
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia neteiksiantis partinių kandidatų Ingos Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę.
„Aš su prezidentu esu aptaręs, kad partinių kandidatų neteiksime. Tai yra natūralus dalykas. Aš noriu, kad procesas valstybėje važiuotų. Jeigu čia vėl mes įsivelsime į myliu – nemyliu, teikiu – neteikiu, pradėsime žiūrėti, kur ta Konstitucija baigiasi, tai dar mes čia mėnesį žaisime“, – pirmadienį žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.
„Noriu, kad kuo greičiau Vyriausybės darbas startuotų, premjeras suformuotų savo komandą ir rugsėjo viduryje mes galėtume pristatyti savo darbus“, – pridūrė jis.
Neatskleidžia galimų kandidatų į žemės ūkio bei aplinkos ministrų pozicijas
Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas yra teigęs, jog nėra užtikrintas, ar liks savo poste. Tą patvirtino ir pats R. Žemaitaitis.
„Taip, tikrai nėra užtikrintas, nes be I. Hofmano yra dar du kandidatai, kurie galėtų šiandien užimti žemės ūkio ministro pozicijas“, – sakė jis.
Paklaustas, ką skirs į aplinkos ministrus, „aušriečių“ lyderis užsiminė, jog į šias pareigas gali būti siūloma moteris. Tiesa, galimos kandidatės pavardės parlamentaras neatskleidė.
„Gali būti, kad turėsime žavią damą. (...) Gali būti, kad turėsime arba ministrę, arba ministrą, žiūrėsime“, – sakė jis.
Nesvarsto Vaičiūno kandidatūros į energetikos ministrus
Prezidentūrai viešai išsakius, kad demokratams pasitraukus iš koalicijos, Energetikos ministerijai ir toliau galėtų vadovauti Žygimantas Vaičiūnas, R. Žemaitaitis nesutinka su tokia pozicija. Politikas sako negalintis svarstyti jo kandidatūros.
„Turime keletą kandidatų. Vedame derybas ir diskutuojame, ar turi būti visiškai technokratas, ar turi būti žmogus, dirbęs šioje sistemoje, ar geriau imti žmogų, kuris nedirbęs, nepriklausanti vienai ar kitai interesų grupei. Energetikos ministerija mums yra labai svarbi, nes mes norime atlikti auditus“, – dėstė R. Žemaitaitis.
„Kol kas negalėčiau svarstyti jo kandidatūros. Tai buvo „Vardan Lietuvos“ pasiūlymas. Matyt, frakcija šiam dalykui nepritartų, galiu tik įsivaizduoti“, – svarstė jis.
Norkienė: Teisingumo ministerija atitenka Lenkų rinkimų akcijai
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė patvirtino, kad Teisingumo ministro postas atiteks lenkų rinkimų akcijai.
„Darbai laukia, dėliojame. Taip, turėtų būti“, – žurnalistams patvirtino politikė.
Paklausta, ar „valstiečiai“ turi kandidatą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, A Norkienė užsiminė, kad turi tam tinkamų žmonių, tačiau, anot jos, reikia praeiti reikiamas procedūras.
„Sunku išskirti, ar tai yra pagrindinis. Taip, mes turime ir partijos žmonių tam tinkamų. Tiesiog reikia praeiti filtrus, reikia pasitvirtinti ministrę pirmininkę, kurios žodis taip pat yra labai svarbus. Neskubant procesas vyksta ir tikrai įvyks“, – sakė ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
