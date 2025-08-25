Išrinkta naujoji valdančioji dauguma: pasirašyta koalicijos sutartis su priedais – „valstiečiams“ leista nebalsuoti tam tikrais klausimais

Dokumentą pasirašė ne partijų lyderiai, kaip buvo pernai, bet frakcijų seniūnai.
„Įsipareigojame kokybiškai bei sparčiai įgyvendinti būtinus darbus, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius bei tvirtą paramą Ukrainai jos kovoje prieš Rusijos agresiją ir jos integracijos kelyje į Europos Sąjungą ir NATO“, – teigiama sutarties preambulėje.
Naujoji valdančioji dauguma parlamente turės 82 atstovus.
Joje, kaip ir buvusioje, daugumą – 52 atstovus – turės Lietuvos socialdemokratų partija, 19 narių priklauso „Nemuno aušrai“, 11 – Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
Pastaroji frakcija partiniu požiūriu nėra vienalytė, ją sudaro šeši „valstiečiai“, trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai bei du nepartiniai parlamentarai.
Vienas jų – Ignas Vėgėlė – jau paskelbė nepalaikantis koalicijos sutarties. Prieš „valstiečių“ ėjimą į koaliciją praėjusią savaitę partijos tarybos posėdyje balsavo ir parlamentaras Dainius Gaižauskas.
Drauge su sutartimi pirmadienį pasirašyti ir penki priedai.
Vienu iš jų naujoji koalicija įsipareigojo palaikyti socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas ir socialdemokrato Juozo Oleko – į Seimo pirmininko.
Be to, numatyta, kad pirmojo Seimo vicepirmininko kandidatūrą siūlys „Nemuno aušros“ frakcija.
Į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars. Tokių išvardyti keturi – partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas; Reprodukcinės sveikatos įstatymo pakeitimai; teisės aktai, darantys neigiamą įtaką gimstamumui, skatinantys nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę; teisės aktai, įpareigojantys ugdymo įstaigas vykdyti lytinio ugdymo programas, nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.
Tarp savo veiklos prioritetų koalicija nurodo gyventojų apsaugą nuo išorės grėsmių, reikiamą gynybos finansavimą, nacionalinio verslo skatinimą, sąlygų šeimai ir vaikų auginimui gerinimą, neformaliojo vaikų švietimo krepšelio bei vaiko pinigų didinimą, nemokamą pradinukų maitinimą, lygias galimybes gauti kokybišką švietimą, investicijas į kelius ir tvarią energetiką.
Žadama didinti žmonių pajamas, laikinai stabdyti akcizo kurui kėlimą, bet didinti akcizą tabakui, alkoholiui ir elektroninėms cigaretėms bei jų priedams.
Koalicija įsipareigojo priimti kovą prieš ksenofobiją, antisemitizmą bei kovos prieš bet kokią diskriminaciją priemonių planą.
Sutartyje numatyta, kad koalicijos narių pasiūlymai, kurie turi įtakos valstybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, taip pat pasiūlymai, darantys įtaką šešėlinei ekonomikai, valstybės skolai, gali būti teikiami tik suderinus su Vyriausybės nariais arba pristačius juos koalicinėje taryboje.
„Jeigu Seimo narys, priklausantis koalicinei daugumai, nesutinka su Vyriausybės arba Seimo koalicijos frakcijos teikiamais bendrais pasiūlymais, jis turi teisę jų neremti, tačiau jis negali trukdyti juos priimti, apie tai informuodamas savo frakcijos seniūną“, – nurodoma dokumente.
Kaip rašė BNS, naujoji koalicija susiformavo iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui.
Socialdemokratai prie jos prisidėti pakvietė iki šiol su ja dirbusią „Nemuno aušrą“ bei opozicijoje buvusius „valstiečius“.
Buvę partneriai – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – į koaliciją nebuvo pakviesti.
Naujoji koalicija sudaryta Seimui rengiantis antradienį tvirtinti naujosios premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą.
Koalicinėje sutartyje – „Nemuno aušros“ išlyga dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo sąlygų
Į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos bei „Nemuno aušros“ sudarytą koalicinę sutartį „aušriečiai“ išsiderėjo įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka. 11 koalicinės sutarties punkte numatyta, kad bet kuris valdančiosios daugumos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, turi sutikti, jog neliečiamybė jam būtų panaikinta supaprastinta tvarka. Vis dėlto, „aušriečiai“ šiai nuostatai prašo išimties.
„Nemuno aušros“ frakcija įsipareigoja įgyvendinti šios sutarties 11 punkto nuostatas pilna apimtimi, išskyrus atvejus, kai konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją ir kad sprendimą dėl neliečiamybės panaikinimo priimtų Seimas“, – rašoma sutarties dėl koalicinės Vyriausybės priede.
Praėjusių metų rudenį socialdemokratų suburtos koalicijos sutartyje buvo numatyta, jog valdančiosios daugumos narys, dėl kurio teisinės neliečiamybės naikinimo generalinė prokurorė kreipiasi į Seimą, sutinka šią procedūrą atlikti supaprastinta tvarka.
Visgi, tokios normos laikėsi ne visi – pavyzdžiui, socialdemokratų frakcijos atstovas Arūnas Dudėnas nesutiko spręsti klausimo supaprastina tvarka, be to jo imunitetas Seimo sprendimu liko nepanaikintas.
Motuzas negalėjo paaiškinti, kodėl „Nemuno aušrai“ buvo numatyta išimtis dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo
„Nemuno aušrai“ išsiderėjus į koalicinę sutartį įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka, socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas negalėjo paaiškinti, kodėl vienai partijai buvo pritaikyta išimtis.
„Tą priedą siūlė „Nemuno aušros“ frakcija. Aš manau, kad jie patys paaiškins ir atsakys į šitą klausimą“, – paklaustas, ar sąžininga numatyti išimtis vienai partijai, sakė socialdemokratas.
Paprašytas patikslinti, kodėl tuomet sutiko su tokiu sutarties priedu, R. Motuzas sutriko ir galiausiai pakartojo savo pirmąjį atsakymą, jog paaiškinimą pateiks „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Pati „Nemuno aušra“ pakomentuos“, – sakė socialdemokratų frakcijos lyderis.
Savo ruožtu „aušriečių“ pirmininkas tikino, jog prieš panaikinant parlamentarų teisinę neliečiamybę, būtina jiems suteikti galimybę pasiaiškinti ir pateikti savo argumentus.
„Yra niuansas, kad įvykiai arba aplinkybės gali (skirtis – ELTA) – gal žmogus bus papuolęs į auto įvykį ar dar kažkas. Tai gali žmogus norėti apsiginti. Dėl to ir manome, kad tai yra šiek tiek konstitucinis pažeidimas (neleisti to padaryti – ELTA)“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Koalicijos sutartis: naujieji partneriai nerems partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų
Socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašytoje koalicijos sutartyje pastaroji politinė jėga neįsipareigoja remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokas ar lytinio ugdymo programų vykdymą.
„Klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars: partnerystės įteisinimas ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas“, – teigiama koalicijos sutarties priede.
Koalicinės sutarties prieduose taip pat pažymima, kad frakcija nerems reprodukcinės sveikatos įstatymų.
Be to, jungtinė „valstiečių“ frakcija nepritars „teisės aktams, darantiems neigiamą įtaką gimstamumui, skatinant nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę“.
Galiausiai, naujieji koalicijos partneriai nerems lytinio ugdymo programas įpareigojančių teisės aktų, „nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus“.
