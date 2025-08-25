Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nepaisant frakcijos sprendimo pasirašyti, Ignas Vėgėlė sako nepalaikantis koalicijos sutarties

2025-08-25 16:40 / šaltinis: BNS
2025-08-25 16:40

Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnams pirmadienį vakare ketinant pasirašyti koalicijos sutartį, pastarosios narys Ignas Vėgėlė sako jos nepalaikantis.

Ignas Vėgėlė BNS Foto

14

Savo „Facebook“ paskyroje parlamentaras teigia, jog susilaikymas nuo pasirašymo lems prieštaravimą, pasak jo, šaliai nenaudingiems sprendimams, bet palaikymą – naudingiems.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Vėgėlė sakė šiame etape negalintis palaikyti naujosios koalicinės daugumos sutarties dėl tam tikrų įsipareigojimų dokumente nebuvimo.

Seimo nariui sutartyje pritrūko įsipareigojimų švietimo ir savivaldos srityse, taip pat noro „iš esmės keisti politinę ir teisinę sistemą“.

Jo teigimu, dėl sutartyje paliktų smulkų ir vidutinį verslą smaugsiančių mokesčių reformų kitais metais ims stagnuoti šalies ekonomika, anot politiko, sutartyje neįsipareigojama atverti Lietuvos finansų rinkos.

Pasak I. Vėgėlės, „nieko reikšmingo nebus keičiama ir energetikos sistemoje“.

„Šiandien priėmiau sąžiningą, apgalvotą ir nuoseklų sprendimą. Frakcijoje svarstant klausimą dėl naujosios koalicinės sutarties pasirašymo nebalsavau „už“. Šiame etape negaliu palaikyti naujosios koalicinės daugumos sutarties“, – teigė parlamentaras.

Tiesa, anot I. Vėgėlės, sutartyje įtvirtinta „galimybė tobulinti tiesioginės demokratijos institutus bei nuostata dėl visuomeninio transliuotojo sugrąžinimo visuomenei“.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarys 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši „valstiečių“ atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet politinei jėgai nepriklausantys parlamentai – I. Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

