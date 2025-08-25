Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: koalicija dėl vertybinių klausimų balsuos laisvai

2025-08-25 12:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 12:59

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad naujoji valdančioji dauguma tokiais vertybiniais klausimais kaip partnerystės įstatymo projektas balsuos laisvai. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad naujoji valdančioji dauguma tokiais vertybiniais klausimais kaip partnerystės įstatymo projektas balsuos laisvai. 

REKLAMA
0

„Skirtumų, pripažįstu, tarp įvairių partijų tikrai yra ir netgi partijų viduje yra skirtumų. Tai atėjus vertybiniams klausimams į Seimo salę, matyt, susitarsime balsuoti laisvai“, – pirmadienį susitikimo su Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ metu sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip ji teigė, „Vardan Lietuvos“ narei Rimai Baškienei pasiteiravus apie naujai formuojamos koalicijos gretose esamas skirtis įvairiais vertybiniais klausimais – pavyzdžiui, kaip reikėtų teisiškai reglamentuoti lyčiai neutralią partnerystę.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip numatote, kaip veiksite kartu? Ar jūs keisite savo požiūrį ,ar numatote kokius kitus sprendimus?“ – kandidatės į premjeres teiravosi R. Baškienė.

REKLAMA

„Vertybiniai klausimai – nieko nekeisiu, esu tokia, kokia esu. Esu pasisakiusi dėl vertybinių klausimų ir mano nuomonė nesikeis. Tą esu deklaravusi ir savo partiečiams, tą per derybinį procesą esu deklaravusi ir partneriams. Tikrai neatsiras programoje arba koalicijos sutartyje, kad mes šitų klausimų niekaip nespręsime. Tuo labiau, kad, kalbant apie partnerystę, yra Konstitucinio Teismo sprendimas, kurio ignoruoti tikrai negalime“, – tvirtino I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, kad tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso (CK) straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.

Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę. 

Praėjusios kadencijos Seimas bandė išspręsti partneriams aktualų klausimą, siūlydami Civilinės sąjungos įstatymo projektą. Klausimas yra įveikęs dvi stadijas Seime – trūksta paskutinio balsavimo. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)
Kandidatė į premjeres Ruginienė tęs apsilankymus Seimo frakcijose (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų