Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie sudarytą koaliciją: tai gali kainuoti ir mūsų politiniam veidui

2025-08-25 18:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 18:59

Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad pirmadienį pasirašyta koalicinė sutartis su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“ gali pakenkti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) reputacijai.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad pirmadienį pasirašyta koalicinė sutartis su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“ gali pakenkti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) reputacijai.

REKLAMA
7

„Priimdami sprendimą savo bendruomenėje kalbėjome pakankamai atvirai, nevyniodami į vatą, kad gali būti rimtų reputacinių dalykų. (...) Gali būti keliamos mūsų partnerių įvairios situacijos, teisinės, etinės ir visokios kitokios. Ta partnerystė gali kainuoti ir mūsų palaikytojų, rėmėjų gretose, mūsų politiniam moraliniam veidui“, – pirmadienį LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokios grėsmės gali įvykti, nuo to niekas neapsaugotas. Čia ne tas atvejis, kai ateini, renkiesi picą ir pasakai, kokie ingredientai turėtų būti ant picos. Yra tas, kas yra. Pasirinkimų skaičius buvo ribotas, mes stengėmės suformuoti ir pasirinkti optimaliausią variantą“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį. 

Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Sinkevičius: „Valstiečių“ pasirinkimas jungtis prie koalicijos – logiškas ir nuoseklus (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų