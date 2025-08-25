Skvernelis apie „Vardan Lietuvos“ pašalinimą iš koalicijos: didžiausia problema kilo dėl „čekutininkų“

Apie tai, kokią „komfortabilią“ koaliciją dėlioja socdemai, ar prezidentas iš tiesų užmerkia akis prieš kai kuriuos politikus ir kokie išbandymai dar laukia parlamento, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu.
Vos prieš porą valandų kalbėjote su kandidate į premjeres Inga Ruginiene. Kaip jos pažiūros – gal tinka ir palaikysite ją?
Kaip ir minėjome, tai yra nestandartinis socialdemokratų pasirinkimas. Nuo jo praėjo pora savaičių, tai dabar jau norisi dalykiškumo. Kol kas matome, kad bent jau frakcijas, kurias aplankė socdemai, jose konkrečių, aiškių atsakymų nėra. Daugiau „svarstysime“, „tarsimės“.
Ir, aišku, gal šiek tiek pasigedome lyderystės visoje koalicijos dėlionėje arba ji buvo nematoma. Nors I. Ruginienė sakė, kad labai stipriai dalyvavo, tai pagal tai, kaip ji išsireiškė, ji prisidėjo esmingai suformavus „komfortabilią koaliciją“.
Matome, kad „valstiečiai“ visgi ateina į koaliciją. Jūs pats buvote kategoriškai prieš, kai praeitą kartą buvo sudaroma koalicija. Kokia yra dabartinė situacija – ar pagaliau tinka jie? Kaip žiūrite į juos?
Tuo metu buvo kitokia situacija – buvo labai didelė simbiozė tarp verslo ir politikos. Tada jie padarė pokyčius ir verslas liko su verslu, nebe politikoje – pasirinko naują partijos vadovybę.
Iš esmės tikrai nemažai žmonių, su kuriais bent anksčiau teko dirbti, viskas kaip ir tvarkoje. Nebūtinai jie dabar yra Seime, nes ta frakcija keista. Aišku, yra tokios pozicijos, kuriose jie išreiškia būdami opozicijoje, ypač, kas susiję su užsienio politika ir saugumu, tai tikrai kelia nerimą.
Ką turite omenyje?
Jie praktiškai nepalaikė ir rezoliucijos, kai buvo kalbama apie užsienio politikos tęstinumą, kur buvo smerkiama Rusijos agresija, įsipareigojama remti Ukrainą iki pergalės, išreikšta strateginė partnerystė.
Tačiau galbūt į koalicijos sutartį įtraukus šiuos straipsnius, gal jie pakeitė nuomonę, kad dabar yra tikrai smerkiantys Rusijos agresiją Ukrainoje, palaikantys strateginę partnerystę su JAV, Vokietija ir Lenkija, tai tos rizikos susidėlios. Tad socdemai pasirinko komfortabilesnę koaliciją ir tai tiesiog jų pasirinkimas.
Dabar esate išmesti iš koalicijos, kodėl? Kaip jūs patys dėliojate priežastis? Gal kaip tik per daug įžūliai kažko išsišokote?
Ne, čia dabar prasideda visokie bandymai pasiteisinti savo sprendimą. Jie pasirinko paklusnesnius partnerius, kurie nekels nepatogių klausimų. Mes koalicijos metu nesulaužėme nei vienos sutarties sąlygos. Deja, mūsų partneriai elgiasi kitaip ir turbūt norėjo, kad ir mes palaikytumėme tai. Kur, matyt, buvo didžiausia problema – tai, kad palaikytumėme vadinamą „čekutininkų dekriminalizavimo procesą“, kur sakėme ne.
Labai buvo nelaimingi, kai pareiškėme savo poziciją, nors kantriai ir ilgai tylėjome dėl ministro pirmininko. Kur jau, matyt, visi suprato, kad ne nuo senų istorijų, bet nuo istorijų, kurios jau vyko esant ministrui pirmininkui, jis išlikti ir toliau dirbti nebegali.
Šie dalykai jiems buvo labai skausmingi, nes kitaip elgtis negalėjome. Koalicijos sutartyje buvo įrašyti bendrieji principai apie politikos skaidrumą, patikimumą, sąžiningumą – jie buvo neišlaikyti. Tačiau mums jie neranda nei vieno priekaišto, kur būtumėme nusižengę koalicijos sutarčiai.
Kaip vertinate, kas pastaruoju metu darosi pas pačius socdemus? Matome ir Gintauto Palucko brolis suimtas, pradėti įvairūs ikiteisminiai tyrimai, kitiems ketinama pareikšti ir panašiai.
Jie to nesureikšmina. Matyt viena iš priežasčių, kodėl esame nepakviesti į koaliciją, dėl to, kad šiais klausimais turėjome savo pakankamai tvirtą poziciją. Taip pat greitu metu ateis prokurorė dėl 3 Seimo narių neliečiamybės panaikinimo.
Tikėkimės, kad šį kartą bus kitaip negu buvo su kolega Seimo nariu Arūnu Dudėnu, kuris pasislėpė už imuniteto nuo galimybės tiesiog įrodyti savo tiesą teisme.
Netrukus matysime, kaip bus – tai irgi yra išbandymas, bet gal šį kartą kolegos pasimokė ir jau leis Seimo nariams kaip kiekvienam piliečiui gintis ir teisinėmis priemonėmis įrodinėti savo nekaltumą.
