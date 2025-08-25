Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Agnė Širinskienė sako neketinanti trauktis iš Seimo: mandatus dalija žmonės, o ne Žemaitaitis

2025-08-25 13:24 / šaltinis: BNS
2025-08-25 13:24

Parlamentarė Agnė Širinskienė pirmadienį pareiškė neketinanti atsisakyti mandato, nepaisant „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio raginimo.

Agnė Širinskienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Parlamentarė Agnė Širinskienė pirmadienį pareiškė neketinanti atsisakyti mandato, nepaisant „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio raginimo.

14

BNS rašė, kad A. Širinskienė pernai spalį buvo išrinkta į Seimą daugiamandatėje apygardoje kaip „Nemuno aušros“ sąrašo narė, tačiau sausį pasitraukė iš partijos ir įstojo į Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakciją parlamente.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Žemaitaitis teigia, kad likdama Seime A. Širinskienė elgiasi nesąžiningai.

„Aš manau, kad mandatus vis dėlto dalija ne Žemaitaitis, o žmonės, balsuodami už kandidatą į Seimą“, – BNS sakė A. Širinskienė.

„Ponas Žemaitaitis man tikrai nėra joks moralinis autoritetas, nes pats išdavė rinkėjus, balsuodamas už mokesčių reformą, nors žadėjo dvejus metus nekelti mokesčių, pats atsitraukė nuo KGB sąrašų išviešinimo“, – pridūrė ji.

Politikė tvirtino, kad iš Seimo turėtų trauktis pats R. Žemaitaitis, nes įvėlė „Nemuno aušrą“ į situaciją, kai jos atžvilgiu dėl finansavimo rinkimų laikotarpiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o ir pats turi problemų su teisėsauga.

„Jam reikėtų pasižiūrėti į save ir nesijausti šitoje naujoje koalicijoje caru“, – teigė demokratų atstovė.

Pasitraukusi iš partijos A. Širinskienė sausį tvirtino siekianti konstruktyviai dirbti daugumoje ir nenorinti būti siejama su „įvairių teistų žmonių aplinka“ „Nemuno aušroje“. 

Socialdemokratams nusprendus į naują valdančiąją koaliciją nebekviesti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, A. Širinskienė liks dirbti opozicijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Agnė Širinskienė (nuotr. Elta)
Širinskienės atsakas Žemaitaičiui: reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime (1)
Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)
Šaltiniai: dėl koalicijos besiderantys „valstiečiai“ norėtų Seimo BFK pirmininko posto (2)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis nepritartų Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą: tai yra tolesnis karo eskalavimas (49)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Sostinėje vyks masinis protestas prieš LSDP koaliciją su Žemaitaičio „aušriečiais“ (129)

Šiaip jau
Šiaip jau
2025-08-25 13:37
Per sąrašus išrinkti parlamentarai neturėtų turėti teisės lakstyti į kitas frakcijas. Nes žmonės balsavo ne už juos asmeniškai, o būtent už tam tikrą partiją ar sąrašą. Vienmandaatininkams kas kita
Atsakyti
Ogis
Ogis
2025-08-25 13:35
Tu esi tiexiog braškė lakstai iš vienos partijos i kita nes mėgsti kur patogiau ir pagaliau likai opozicijoj tau taip ir reikia . Žemaitaitis visiška teisybe sako jei būtum sąžininga tokia padėtum mandata .
Atsakyti
PILIETIS
PILIETIS
2025-08-25 13:36
REIKTŲ BAIGTI LAKSTYMUS KUR VĖJAS PUČIA,VIENMANDATININKAI TAM TURI TEISĘ O SĄRAŠINIAI TURI BŪTI TEN KUR IŠRINKO, NES ŽMONĖS BALSAVO UŽ TAM TIKRĄ PARTIJĄ, LAIKAS BAIGTI TĄ BETVARKĘ
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
