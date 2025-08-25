Agnė Širinskienė sako neketinanti trauktis iš Seimo: mandatus dalija žmonės, o ne Žemaitaitis

BNS rašė, kad A. Širinskienė pernai spalį buvo išrinkta į Seimą daugiamandatėje apygardoje kaip „Nemuno aušros“ sąrašo narė, tačiau sausį pasitraukė iš partijos ir įstojo į Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakciją parlamente.
R. Žemaitaitis teigia, kad likdama Seime A. Širinskienė elgiasi nesąžiningai.
„Aš manau, kad mandatus vis dėlto dalija ne Žemaitaitis, o žmonės, balsuodami už kandidatą į Seimą“, – BNS sakė A. Širinskienė.
„Ponas Žemaitaitis man tikrai nėra joks moralinis autoritetas, nes pats išdavė rinkėjus, balsuodamas už mokesčių reformą, nors žadėjo dvejus metus nekelti mokesčių, pats atsitraukė nuo KGB sąrašų išviešinimo“, – pridūrė ji.
Politikė tvirtino, kad iš Seimo turėtų trauktis pats R. Žemaitaitis, nes įvėlė „Nemuno aušrą“ į situaciją, kai jos atžvilgiu dėl finansavimo rinkimų laikotarpiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o ir pats turi problemų su teisėsauga.
„Jam reikėtų pasižiūrėti į save ir nesijausti šitoje naujoje koalicijoje caru“, – teigė demokratų atstovė.
Pasitraukusi iš partijos A. Širinskienė sausį tvirtino siekianti konstruktyviai dirbti daugumoje ir nenorinti būti siejama su „įvairių teistų žmonių aplinka“ „Nemuno aušroje“.
Socialdemokratams nusprendus į naują valdančiąją koaliciją nebekviesti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, A. Širinskienė liks dirbti opozicijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!