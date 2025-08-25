Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Rinktiniai tekstai

Širinskienės atsakas Žemaitaičiui: reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime

2025-08-25 14:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 14:03

„Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui raginant „Nemuno aušros“ frakciją palikusią parlamentarę Agnę Širinskienę atsisakyti Seimo nario mandato, pastaroji tikina, jog tokie pareiškimai jai kelia šypseną. Pasak A. Širinskienės, buvusiam kolegai pačiam vertėtų susimąstyti, ar jo vieta tikrai parlamente.

Agnė Širinskienė (nuotr. Elta)

„Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui raginant „Nemuno aušros“ frakciją palikusią parlamentarę Agnę Širinskienę atsisakyti Seimo nario mandato, pastaroji tikina, jog tokie pareiškimai jai kelia šypseną. Pasak A. Širinskienės, buvusiam kolegai pačiam vertėtų susimąstyti, ar jo vieta tikrai parlamente.

REKLAMA
2

„Paprastai, kai tokį žmogų išgirsti, tiesiog norisi nusišypsoti“, – Eltai sakė parlamentarė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Antra vertus, manyčiau, kad pačiam Žemaitaičiui, matyt, ir išdavus rinkėjus, ir tiek sugebėjus privirti maklių per metus, reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime yra“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis pirmadienio rytą paragino A. Širinskienę atsisakyti Seimo nario mandato.

REKLAMA

„Padorus ir save gerbiantis politikas arba politikas, kuris gerbia politinę bendruomenę (taip ir padarytų – ELTA)“, – LRT radijui teigė R. Žemaitaitis.

ELTA primena, kad į Seimą su „Nemuno aušra“ išrinkta A. Širinskienė sausio mėnesį prisijungė prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“

Sprendimą trauktis iš „aušriečių“ frakcijos parlamentarė priėmė dėl nesutarimų su „Nemuno aušros pirmininku R. Žemaitaičiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Agnė Širinskienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Agnė Širinskienė sako neketinanti trauktis iš Seimo: mandatus dalija žmonės, o ne Žemaitaitis (14)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis nepritartų Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą: tai yra tolesnis karo eskalavimas (49)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Sostinėje vyks masinis protestas prieš LSDP koaliciją su Žemaitaičio „aušriečiais“ (129)
LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis po susitikimo su LSDP: „Sutarėme“ (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų