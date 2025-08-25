Širinskienės atsakas Žemaitaičiui: reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime

„Paprastai, kai tokį žmogų išgirsti, tiesiog norisi nusišypsoti“, – Eltai sakė parlamentarė.
„Antra vertus, manyčiau, kad pačiam Žemaitaičiui, matyt, ir išdavus rinkėjus, ir tiek sugebėjus privirti maklių per metus, reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime yra“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis pirmadienio rytą paragino A. Širinskienę atsisakyti Seimo nario mandato.
„Padorus ir save gerbiantis politikas arba politikas, kuris gerbia politinę bendruomenę (taip ir padarytų – ELTA)“, – LRT radijui teigė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad į Seimą su „Nemuno aušra“ išrinkta A. Širinskienė sausio mėnesį prisijungė prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“.
Sprendimą trauktis iš „aušriečių“ frakcijos parlamentarė priėmė dėl nesutarimų su „Nemuno aušros pirmininku R. Žemaitaičiu.
