  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis nepritartų Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą: tai yra tolesnis karo eskalavimas

2025-08-20 16:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 16:23

Vakarų lyderiams žadant saugumo garantijas Kyjivui, o laikinajai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei tvirtinant, kad Lietuva, susiklosčius aplinkybėms, būtų pasiruošusi siųsti karius į Ukrainą, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis – kategoriškas. Politiko teigimu, į naująją valdančiąją daugumą pakviesta jo vadovaujama partija tokiai iniciatyvai tikrai niekada nepritars.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)

Vakarų lyderiams žadant saugumo garantijas Kyjivui, o laikinajai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei tvirtinant, kad Lietuva, susiklosčius aplinkybėms, būtų pasiruošusi siųsti karius į Ukrainą, „aušriečių" lyderis Remigijus Žemaitaitis – kategoriškas. Politiko teigimu, į naująją valdančiąją daugumą pakviesta jo vadovaujama partija tokiai iniciatyvai tikrai niekada nepritars.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuva absoliučiai neturi teisės siųsti savo karių ir dalyvauti. Tai yra tolesnis karo eskalavimas, nes Rusijos karinė provokacija, kuri tikėtina, kad bus, gali Europos Sąjungos (ES) šalis įtraukti į karą“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.

„Įsivaizduokite, kad Lietuvos kariškiai patruliuoja apibrėžtoje teritorijoje ir rusai naktį paleidžia dronus, o lietuviai pradeda paleidinėti dronus ir įsiveržia į Rusijos okupuotą teritoriją. Lietuva de facto dalyvauja kariniame konflikte. Tai reiškia, kad tu valstybę įtrauki į karą. Aš tokiam dalykui nepritarsiu“, – kalbėjo „aušrietis“, akcentuodamas, kad jei pavyks pasiekti taiką Ukrainoje – ten sąjungininkų karių ir neprireiks.

„Nes jei pasirašoma taika, tai kam siųsti karius? Jei valstybėje yra taika, tai karių ten nereikia“, – savo logiką aiškino politikas.

Nemuno aušros“ lyderio teigimu, besiformuojanti dalies didžiųjų Europos šalių iniciatyva siųsti karius į Ukrainą nėra pakankamas akstinas Lietuvai jungtis į koaliciją. Jo teigimu, akivaizdu, kad JAV naudojasi tiek europiečiais, tiek ukrainiečiais ir susirenka viską, kas yra naudinga.

„Europa nieko negauna, naudą gauna tik amerikonai. Kodėl Europa turi siųsti karius į Ukrainą, jei Trumpas pasirašė sutartį dėl naudingųjų iškasenų? Amerika gauna viską, kas yra naudinga ekonomiškai, o saugumu turi rūpinti Europa“, – komentuodamas su Europos saugumu susijusias problemas tvirtino R. Žemaitaitis.

„Mes niekada nepritarsime lietuvių karių važiavimui į frontą kariauti, nes Amerika išdūrinėja Europą kaip aklus kačiukus“, – aiškino „aušrietis“.

D. Šakalienė sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi siųsti karius į Ukrainą

Savo ruožtu D. Šakalienė sako, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti pajėgas į Ukrainą, jei karą sukėlusi Rusija nutrauks ugnį, o sąjungininkai susitars dėl pastarosiomis dienomis žadamų saugumo garantijų Kyjivui. 

„Mes jau keletą mėnesių, nuo pat „Norinčiųjų koalicijos“ subūrimo pradžios, jeigu reikės, esame pasiruošę kontributuoti ir (karinėmis – ELTA) pajėgomis“, – Eltai sakė D. Šakalienė, komentuodama pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykusio viršūnių susitikimo rezultatus.

„Mes iš karinės pusės esame pasiskaičiavę, kokius pajėgumus galėtume skirti: reikalingą finansavimą, reikalingas priemones“, – pridūrė socialdemokratė.

ELTA primena, kad pirmadienį Vašingtone vyko JAV ir Ukrainos prezidentų bei Europos lyderių susitikimas dėl ketvirtus metus besitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą.

Viena pastarojo susitikimo Baltuosiuose rūmuose temų – saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento, jas suteiks „įvairios Europos valstybės – derindamos veiksmus su Jungtinėms Amerikos Valstijomis“. Vis tik, perklaustas, ar į saugumo garantijas gali būti įtraukta ir amerikiečių karių buvimas Ukrainoje, D. Trumpas nurodė, kad apie tai bus kalbama vėliau.

Savo ruožtu paklaustas apie saugumo garantijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino – reikia visko: tiek stiprios kariuomenės, ginklų, karinio parengimo, įrangos ir žvalgybos pajėgumų.

Antradienį D. Trumpas tvirtino, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti Europos partnerius įgyvendinant saugumo garantijas Ukrainai, teikdamos pagalbą ore.

