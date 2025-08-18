Žemaitaitis po susitikimo su LSDP: „Sutarėme“

„Sutarėme, kad galime dirbti. Yra bendrų tikslų, sąlyčio taškų labai daug radom. Dabar grįžtam į valdybas ir, matyt, važiuosime į priekį su darbais“, – žurnalistams sakė „aušriečių“ pirmininkas.
LSDP sekmadienį apsisprendė formuoti naują koaliciją, prie jos prisijungti pakvietusi „Nemuno aušrą“ ir iki šiol opozicijoje dirbusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
Su LVŽS atstovais susitiks trečiadienį
Su valstiečių atstovais socialdemokratai turėtų susitikti trečiadienį. Laikinasis LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad dėl koalicijos sutarties norėtų sutarti dar šią savaitę.
Kaip rašė BNS, Iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
LSDP derybas dėl koalicijos atnaujinimo pradėjo po to, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė. Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!