TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Saulius Skvernelis prabilo apie pokyčius: Vyriausybės programa nebebus tokia kairioji

2025-08-20 08:27 / šaltinis: BNS
2025-08-20 08:27

Prie valdančiosios koalicijos prisijungus „valstiečiams“ ir Lenkų rinkimų akcijos politikams, keisis ir Vyriausybės programa, kuri praras kairiosios politikos nuostatas, sako Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.

Saulius Skvernelis (nuotr. stop kadras)

Prie valdančiosios koalicijos prisijungus „valstiečiams“ ir Lenkų rinkimų akcijos politikams, keisis ir Vyriausybės programa, kuri praras kairiosios politikos nuostatas, sako Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.

5

„Kai kuriems „tikriesiems socialdemokratams“ buvo esminis dalykas, kad kairioji programa būtų įgyvendinama. Deja, mes matome, kad programa turbūt bus stipriai koreguota ir atsiranda dešiniųjų politinių partijų nuostatos, kadangi tiek kolegos valstiečiai, tiek ir lenkų politinė partija yra kraštutinės dešinės partijos, jos yra europinėje kraštutinių dešiniųjų partijų šeimoje“, – Žinių radijui trečiadienį sakė parlamento vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) ir kartu su ja frakcijoje Seime dirbanti Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) yra Europos konservatorių ir reformuotojų partijos narės.

„Tai programa kinta ir tai nebus jau kairiosios politikos programa“, – teigė S. Skvernelis.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Kaip BNS sakė LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga, į valdančiąją koaliciją kviečiant „valstiečius“, į ją eis arba visa Seimo frakcija, arba neis iš viso.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys LLRA-KŠS atstovai.

A. Veryga neatskleidžia, kokių konkrečiai pageidavimų turės, tačiau užsimena apie mokesčių reformos peržiūrą, „valstiečiai“ gali prašyti 2–3 ministerijų.

Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

