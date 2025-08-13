Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis atsakė, ar pasikeitus koalicijai liks Seimo pirmininku

2025-08-13 20:53 / šaltinis: BNS
2025-08-13 20:53

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad keičiantis valdančiajai koalicijai, jis neliks Seimo pirmininko poste, trečiadienį skelbia portalas „15min“.

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad keičiantis valdančiajai koalicijai, jis neliks Seimo pirmininko poste, trečiadienį skelbia portalas „15min“.

7

„Galiu pasakyt, kad neliksiu. Koalicija pasikeis, tai ir Seimo pirmininkas keisis. Aš nebūsiu (Viktoras – BNS) Pranckietis“, – „15min“ teigė S. Skvernelis.

2016 metais į Seimą V. Pranckietis pateko kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys, tačiau 2019 metais paliko „valstiečius“, kai šios partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pareikalavo jo atsistatydinimo iš Seimo pirmininko pareigų. 

Palikęs „valstiečius“, V. Pranckietis išlaikė parlamento vadovo postą, nes tuometinei LVŽS ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos koalicijai neužteko balsų jo atstatydinti.

Kaip skelbė BNS, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ trečiadienį pareiškė nebegalinti dirbti su „Nemuno aušra“.

Tuo metu „Nemuno aušra“ netiesiogiai pavadino demokratus skaldančia jėga, o partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS teigė, kad LSDP dabar turi pasirinkti, su kuo tęsti darbą – demokratais ar „aušriečiais“.

Derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.

UTOPIJA
UTOPIJA
2025-08-13 20:56
NETIKIU, NUOGU UŽPAKALIU ANT TARKOS ŠLIAUŠ, KAD IŠLIKTŲ
Atsakyti
