Skvernelis: koalicijos sutartis baigė galioti, bet gali būti paruoštuku naujai

Tačiau, pasak jo, tai savaime nereiškia, jog derybos dėl tolesnio darbo valdančiojoje daugumoje turi prasidėti „nuo balto popieriaus lapo“.
„Sutartis yra įvykdyta ir pasibaigusi“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.
„Kai pasibaigia sutartis, tai rengiant naują sutartį tu (...) gali nuo balto popieriaus lapo (rašyti – BNS) arba gali turėti paruoštuką, tiesiog iš senos sutarties žiūrėti, ką verta perkelti, o ko neverta perkelti“, – kalbėjo jis.
