  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: koalicijos sutartis baigė galioti, bet gali būti paruoštuku naujai

2025-08-07 12:52 / šaltinis: BNS
2025-08-07 12:52

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad atsistatydinus Gintauto Palucko Vyriausybei, valdančiosios koalicijos sutartis baigė galioti.

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Tačiau, pasak jo, tai savaime nereiškia, jog derybos dėl tolesnio darbo valdančiojoje daugumoje turi prasidėti „nuo balto popieriaus lapo".

11

Tačiau, pasak jo, tai savaime nereiškia, jog derybos dėl tolesnio darbo valdančiojoje daugumoje turi prasidėti „nuo balto popieriaus lapo“.

„Sutartis yra įvykdyta ir pasibaigusi“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

„Kai pasibaigia sutartis, tai rengiant naują sutartį tu (...) gali nuo balto popieriaus lapo (rašyti – BNS) arba gali turėti paruoštuką, tiesiog iš senos sutarties žiūrėti, ką verta perkelti, o ko neverta perkelti“, – kalbėjo jis.

fu
fu
2025-08-07 13:08
Dar vienas tvarto provokatorius ir detonatorius...
Atsakyti
gal
gal
2025-08-07 13:17
nereik tokio paruostuko
Atsakyti
O
O
2025-08-07 13:18
iš sutaries paruoštuko reikia išbraukti partiją ,,vardan Lietuvos", nes ši partija dirba daugiau ,,vardan tvartuko".
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
