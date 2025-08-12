Skvernelis: „Bet koks JAV ir Rusijos susitarimas, pasiektas Aliaskoje, turi ginti Ukrainos suverenitetą“

Taip Lietuvos parlamento vadovas kalbėjo artėjant Aliaskoje vyksiančiam JAV ir Rusijos lyderių susitikimui, kur turėtų būti aptartos galimos paliaubos Ukrainoje.
„Bet koks JAV ir Rusijos susitarimas, pasiektas Aliaskoje, turi ginti Ukrainos suverenitetą“, – pranešime spaudai teigė Seimo pirmininkas S. Skvernelis.
Seimo pirmininkas pabrėžė, kad kartu su Latvijos bei Estijos parlamentų vadovais laikosi bendros pozicijos, tvirtinančios, kad bet koks susitarimas, pasiektas šią savaitę ar vėliau Aliaskoje vyksiančiose derybose, turi nedviprasmiškai ginti Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą, konstituciją ir Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtintus principus, o sprendimuose dėl Ukrainos turi dalyvauti patys ukrainiečiai.
„Diplomatiniai sprendimai negali vykti Ukrainos sąskaita, o tik su jos pilnu dalyvavimu ir sutikimu, siekiant ilgalaikės taikos, grindžiamos tarptautine teise“, – susitikimo metu sakė S. Skvernelis.
Pokalbio metu buvo aptarta antradienį pasirašyta bendra Estijos, Latvijos ir Lietuvos parlamentų pirmininkų deklaracija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suverenumo.
Seimo pirmininkas pabrėžė, kad Lietuva ir toliau tvirtai laikosi principingos pozicijos dėl Ukrainos ir niekada nepripažins Rusijos įvykdytų Ukrainos teritorijų užgrobimų.
Ukrainos rėmėjai nuogąstauja, kad Aliaskoje Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), žūtbūt siekdamas susitarti dėl paliaubų, gali nusileisti Rusijos vadovo teritorinėms pretenzijoms į dalį Ukrainos žemių.
Penktadienį Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be V. Zelenskio.
Europos lyderiai dar savaitgalį išplatino pareiškimus, kuriais ragino į derybas įtraukti Ukrainą ir ES, jas rengti tik esant paliauboms, atmetė bet kokius galimus Ukrainos teritorijos praradimus.
Pasak europiečių, teritorijų mainai turėtų būti Ukrainos sprendimas, ne paliaubų sąlyga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!