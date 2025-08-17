Skvernelis: socialdemokratai pasirinko ne kokybę ir pažangą, o kiekybę ir pragmatizmą

Taip jis kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
„Socialdemokratai pasirinko ne kokybę, o kiekybę. Ir, deja, stojo į tą pusę, į kurią, matyt, ir dreifavo tuos visus aštuonis mėnesius“, – BNS sekmadienį sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
Iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
„Kolegoms reikėjo balsavimo mašinos, kad neturėtų jokių savo pilietinių pozicijų, politinių pozicijų, o tiktai spaustų mygtukus reikalingus. Mes, deja, esam kitokie“, – teigė S. Skvernelis.
„Juos vienija kiti dalykai – ne valstybės ateitis, pažanga, reputacija, kurią reikės vėl iš naujo ginti Europoj ir pasaulyje – tokie tikrai pragmatiški dalykai, kurie matėsi nuo Vyriausybės darbo pradžios“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!