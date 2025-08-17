Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: socialdemokratai pasirinko ne kokybę ir pažangą, o kiekybę ir pragmatizmą

2025-08-17 19:26 / šaltinis: BNS
2025-08-17 19:26

Į naująją koaliciją nepakviestų demokratų lyderis Saulius Skvernelis sako, kad socialdemokratai pasirinko ne kokybę ir pažangą, o kiekybę ir pragmatizmą.

Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (tv3.lt fotomontažas)

Į naująją koaliciją nepakviestų demokratų lyderis Saulius Skvernelis sako, kad socialdemokratai pasirinko ne kokybę ir pažangą, o kiekybę ir pragmatizmą.

REKLAMA
20

Taip jis kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

„Socialdemokratai pasirinko ne kokybę, o kiekybę. Ir, deja, stojo į tą pusę, į kurią, matyt, ir dreifavo tuos visus aštuonis mėnesius“, – BNS sekmadienį sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

REKLAMA
REKLAMA

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

REKLAMA

„Kolegoms reikėjo balsavimo mašinos, kad neturėtų jokių savo pilietinių pozicijų, politinių pozicijų, o tiktai spaustų mygtukus reikalingus. Mes, deja, esam kitokie“, – teigė S. Skvernelis.

„Juos vienija kiti dalykai – ne valstybės ateitis, pažanga, reputacija, kurią reikės vėl iš naujo ginti Europoj ir pasaulyje – tokie tikrai pragmatiški dalykai, kurie matėsi nuo Vyriausybės darbo pradžios“, – pridūrė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aurelijus Veryga BNS Foto
Aurelijus Veryga: derybose dėl koalicijos dalyvaus tiek LLRA-KŠS, tiek du nepartiniai partneriai (1)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (129)
LSDP būstinė (nuotr. aut. Julius Kalinskas) (nuotr. Elta)
LSDP vicepirmininkė: dauguma partijos skyrių pasisakė už koaliciją su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“ (24)
LSDP būstinė (nuotr. aut. Julius Kalinskas) (nuotr. Elta)
Prieš LSDP tarybos posėdį surengtas neskelbtas valdybos susitikimas (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
!!!
!!!
2025-08-17 19:36
Skambins ignicio akcininkams, kad elektra seimo rumams atjungtu???
Atsakyti
A
A
2025-08-17 19:35
O tai kokybė kai Skvernelis už palankų sprendimą Stambulo konvencijai ir KGBT balsavo?
Atsakyti
A
A
2025-08-17 19:39
Vien už elektros rinkos "liberalizavimo" aferą normalioj valstybėj Skvernelis jau seniai sėdėtų kalėjime.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų