  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prieš LSDP tarybos posėdį surengtas neskelbtas valdybos susitikimas

2025-08-17 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 15:40

Prieš sekmadienio vakarą turintį vykti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdį surengtas valdančiąją daugumą buriančios partijos valdybos susitikimas. Pasak naujienų portalo Lrytas.lt, apie jį viešai nebuvo skelbta. 

LSDP būstinė (nuotr. aut. Julius Kalinskas) (nuotr. Elta)

Prieš sekmadienio vakarą turintį vykti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdį surengtas valdančiąją daugumą buriančios partijos valdybos susitikimas. Pasak naujienų portalo Lrytas.lt, apie jį viešai nebuvo skelbta. 

„Nuo 15 val. LSDP būstinėje Vilniaus centre susirinko partijos valdyba. Jos nariai dar keliolika minučių turėjo luktelti laikinojo socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, kuris strigo spūstyse. Apie šį susitikimą viešai neskelbta“, – praneša portalas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų ir „valstiečių“ atstovais.

LSDP garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis ketvirtadienį Eltai sakė, jog po šių susitikimų dėl koalicijos diskutuojanti derybinė grupė pateikė partijos skyriams įvertinti keturias galimas naujos valdančiosios daugumos alternatyvas. 

Skyriai iki penktadienio vakaro turėjo pareikšti savo poziciją, kurią planuojama įvertinti sekmadienį vyksiančiame LSDP tarybos posėdyje.

Pasak vieno iš derybinėje grupėje dirbančių socialdemokratų, partiečiams pateikti keturi galimi koalicijos sudėties variantai. Pirmasis – išlaikant status quo, 86 mandatus Seime ir tęsiant darbus su „aušriečiais“ ir demokratais. Antroji alternatyva – socialdemokratų koalicija su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“. Trečiasis scenarijus – socdemų, demokratų ir „valstiečių“ koalicija. Paskutinis variantas – visų minėtų keturių frakcijų dauguma.

Visgi, šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Anksčiau demokratai pranešė nebegalintys naujoje koalicijoje dirbti su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, o socialdemokratai pabrėžė, kad tokie ultimatyvūs pareiškimai jiems tampa nepriimtini.

Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.

Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) penktadienį pranešė, jog formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.

Vienas iš LSDP lyderių bei derybinės grupės narys Juozas Olekas „Žinių radijui“ teigė manąs, jog kitos savaitės pradžioje valdančiąją daugumą formuojančios partijos jau galėtų pasirašyti naują koalicinę sutartį.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

Susitiko Lietuvos socialdemokratų partijos su Nemuno aušros atstovais (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Socialdemokratai apsispręs dėl valdančiosios koalicijos sudėties (11)
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Socialdemokratai burs naują koaliciją: nebemato galimybių tęsti darbo dabartinėje (148)
Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė (nuotr. Josvydo Elinsko)
Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“ (128)
Saulius Skvernelis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“ (128)

