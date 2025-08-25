Aiškėja, kokios ministerijos priklausys naujajai koalicijai: laimingi ne visi

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Po penktadienio susitikimo dėl koalicijos paaiškėjo, kad „valstiečiams“ nepavyko gauti tų ministerijų ir postų Seime, kurių jie troško.
Tiesa, socdemai jau dabar atvirai kalba, kokius pageidavimus ant stalo metė jų naujieji koalicijos partneriai.
„Mes be galo jautriai atsižvelgėm į visus jų pasiūlymus, kita vertus – akivaizdu, kad jie tolimi nuo finansinės ir mokestinės realybės“, – komentuoja LSDP derybinės grupės narys Vytenis Andriukaitis.
„Aš nemanau, kad liūdnas, Aurelijus kaip partijos pirmininkas, tai į jį buvo sudėta daug vilčių. Daug sukelta punktų. Kaip partijos pirmininkas tu ateini su 40 punktų, išeina 26–28. Tai irgi didelis laimėjimas“, – tikina „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Aiškėja, kurių ministerijų negavo
„Valstiečiai“ norėjo Susisiekimo, ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Tačiau nė vienos negavo, socdemai jų iš savo rankų nepaleido. A. Veryga gavo Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, o dėl antros turėjo rinkitis iš Teisingumo ir Kultūros ministerijų.
„Neišeina socialdemokratams keisti Švietimo, Sveikatos, Socialinės apsaugos, Finansų ministerijų. Buvo prašymas atiduoti biudžeto ir finansų komitetą. Mes puikiai suprantame, kokia mūsų pozicija. Buvo visko, bet mes galiausiai pasiūlėme, kad patys partneriai tarpusavyje pasikeistų“, – pasakoja V. Andriukaitis.
Teisingumo ministerijos portfelį greičiausiai, „valstiečiams“ teks atiduoti lenkams, su kuriais „valstiečiai“ bendroje koalicijoje. Pastarieji, TV3 Žinių šaltinių teigimu, ministre siūlytų Ritą Tamašūnienę – buvusią vidaus reikalų ministrę. Energetikos ministerija dabar atiteko Remigijui Žemaitaičiui ir „Nemuno aušrai“.
Pasak R. Žemaitaičio, Energetikos ministerijos nori ir socdemai. Tad esą nebūtinai jis deleguos kandidatą į ministro postą.
Keisis „Nemuno aušros“ valdomos ministerijos
Nors prezidentas ir norėjo, kad Žygimantas Vaičiūnas liktų ministro poste, panašu, kad taip nenutiks. Pats R. Žemaitaitis neatskleidžia, kas jo kandidatas ar kandidatė į šią ministeriją. TV3 šaltinių duomenimis, kandidatas į energetikos ministro postą energetikos ekonomistas, mokslų daktaras – Vidmantas Jankauskas.
„Mums energetika svarbi, mes inicijuosime platų auditą energetikos sektoriuje“, – teigia R. Žemaitaitis.
Dabar „valstiečių“ rankose atsidūrė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nepatvirtintais duomenimis – į šią ministerija „valstiečiai“ svarsto skirti Raseinių rajono merą Arvydą Nekrošių.
R. Žemaitaičiui beveik prieš metus prezidentas uždraudė teikti partinius kandidatus į ministrus. R. Žemaitaitis žada keisti visus savo ministrus – žemės ūkio ir aplinkos. Prieš dvi savaites „Nemuno aušros“ lyderis žadėjo, kad nauji ministrai bus partiniai. Esą dabartinius keičia naujais dėl to, kad to nori partija. O šiandien sako teiks nepartinius:
„Ne, jie nėra partiniai. Mes buvom taip sutarę, nereikia čia kažko apgaudinėti, jeigu mes sakėm, kad partijos narių neteiksime, tada eina žmonės, kurie rinkimų metu mums daug padėjo“, – sako R. Žemaitaitis.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.