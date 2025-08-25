Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

Aiškėja, kokios ministerijos priklausys naujajai koalicijai: laimingi ne visi

2025-08-25 16:33
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 16:33

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), „Nemuno aušra“ ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) dar šiandien turėtų sukirsti rankomis ir pasirašyti koalicinę sutartį. Tiesa, „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga nuo paskutinio susitikimo su koalicijos partneriais penktadienį didelio džiaugsmo nerodo. A. Veryga pripažįsta, kad „valstiečiai“ negavo tų ministerijų, kurių prašė, nesutarta dėl visos jų siūlytos programos. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), „Nemuno aušra“ ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) dar šiandien turėtų sukirsti rankomis ir pasirašyti koalicinę sutartį. Tiesa, „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga nuo paskutinio susitikimo su koalicijos partneriais penktadienį didelio džiaugsmo nerodo. A. Veryga pripažįsta, kad „valstiečiai“ negavo tų ministerijų, kurių prašė, nesutarta dėl visos jų siūlytos programos. 

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Po penktadienio susitikimo dėl koalicijos paaiškėjo, kad „valstiečiams“ nepavyko gauti tų ministerijų ir postų Seime, kurių jie troško. 

Tiesa, socdemai jau dabar atvirai kalba, kokius pageidavimus ant stalo metė jų naujieji koalicijos partneriai.

„Mes be galo jautriai atsižvelgėm į visus jų pasiūlymus, kita vertus – akivaizdu, kad jie tolimi nuo finansinės ir mokestinės realybės“, – komentuoja LSDP derybinės grupės narys Vytenis Andriukaitis. 

„Aš nemanau, kad liūdnas, Aurelijus kaip partijos pirmininkas, tai į jį buvo sudėta daug vilčių. Daug sukelta punktų. Kaip partijos pirmininkas tu ateini su 40 punktų, išeina 26–28. Tai irgi didelis laimėjimas“, – tikina „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

LSDP ir „Nemuno aušros" atstovų susitikimas (nuotr. BNS)
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSDP ir „Nemuno aušros" atstovų susitikimas (nuotr. BNS)

Aiškėja, kurių ministerijų negavo

„Valstiečiai“ norėjo Susisiekimo, ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Tačiau nė vienos negavo, socdemai jų iš savo rankų nepaleido. A. Veryga gavo Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, o dėl antros turėjo rinkitis iš Teisingumo ir Kultūros ministerijų.

„Neišeina socialdemokratams keisti Švietimo, Sveikatos, Socialinės apsaugos, Finansų ministerijų. Buvo prašymas atiduoti biudžeto ir finansų komitetą. Mes puikiai suprantame, kokia mūsų pozicija. Buvo visko, bet mes galiausiai pasiūlėme, kad patys partneriai tarpusavyje pasikeistų“, – pasakoja V. Andriukaitis. 

Teisingumo ministerijos portfelį greičiausiai, „valstiečiams“ teks atiduoti lenkams, su kuriais „valstiečiai“ bendroje koalicijoje. Pastarieji, TV3 Žinių šaltinių teigimu, ministre siūlytų Ritą Tamašūnienę – buvusią vidaus reikalų ministrę. Energetikos ministerija dabar atiteko Remigijui Žemaitaičiui ir „Nemuno aušrai“. 

Pasak R. Žemaitaičio, Energetikos ministerijos nori ir socdemai. Tad esą nebūtinai jis deleguos kandidatą į ministro postą.

Keisis „Nemuno aušros“ valdomos ministerijos

Nors prezidentas ir norėjo, kad Žygimantas Vaičiūnas liktų ministro poste, panašu, kad taip nenutiks. Pats R. Žemaitaitis neatskleidžia, kas jo kandidatas ar kandidatė į šią ministeriją. TV3 šaltinių duomenimis, kandidatas į energetikos ministro postą energetikos ekonomistas, mokslų daktaras – Vidmantas Jankauskas.

„Mums energetika svarbi, mes inicijuosime platų auditą energetikos sektoriuje“, – teigia R. Žemaitaitis.

Dabar „valstiečių“ rankose atsidūrė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nepatvirtintais duomenimis – į šią ministerija „valstiečiai“ svarsto skirti Raseinių rajono merą Arvydą Nekrošių.

R. Žemaitaičiui beveik prieš metus prezidentas uždraudė teikti partinius kandidatus į ministrus. R. Žemaitaitis žada keisti visus savo ministrus – žemės ūkio ir aplinkos. Prieš dvi savaites „Nemuno aušros“ lyderis žadėjo, kad nauji ministrai bus partiniai. Esą dabartinius keičia naujais dėl to, kad to nori partija. O šiandien sako teiks nepartinius: 

„Ne, jie nėra partiniai. Mes buvom taip sutarę, nereikia čia kažko apgaudinėti, jeigu mes sakėm, kad partijos narių neteiksime, tada eina žmonės, kurie rinkimų metu mums daug padėjo“, – sako R. Žemaitaitis. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Koalicijos pasirašymas. Vilnius, 2025 m. Rugpjūčio 25d. (Paulius Peleckis/BNS)
Pasirašyta koalicinė sutartis: štai kaip pasidalintos ministerijos ir kiti postai (6)
Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Išrinkta naujoji valdančioji dauguma: pasirašyta koalicijos sutartis su priedais – „valstiečiams“ leista nebalsuoti tam tikrais klausimais (4)
Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. Elta)
Balsavimo dėl Ingos Ruginienės išvakarėse turėtų būti pasirašyta koalicijos sutartis (2)
Ignas Vėgėlė, Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Lietuvos politikai prognozuoja daug dramos: „Dar formuojant koaliciją buvo aišku“ (178)
Camel
Camel
2025-08-25 16:42
Metus laiko koministai su runkeliais nuo zagres lovi dalinasi...negi seimo algos maza kuri siekia 4 stukas euro i rankas...LOL
Atsakyti
Antivata
Antivata
2025-08-25 16:39
Raudongandonų koalicija.
Atsakyti
...
...
2025-08-25 16:52
Vidmantas Jankauskas? Jei čia tas: habilituotas technologijos mokslų daktaras, energetikos specialistas tai jis netiks Nausėdai. Nausėda mokslininkų nemėgsta, nes jie nesugeba atsakyti į durnus JE klausimus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
