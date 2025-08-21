Seimas renkasi į neeilinę sesiją: prezidentas pateiks Ruginienės kandidatūrą į premjeres

Posėdžio metu iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pretendentė tapti ministre pirmininke prisistatys bei atsakys į parlamentarų klausimus. Vėliau kandidatūrą svarstys atskiros Seimo frakcijos – ketvirtadienį planuojami liberalų ir konservatorių susitikimai su socialdemokrate.
Dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę, šalies vadovas pasirašė praėjusį ketvirtadienį.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje – toks balsavimas numatomas kitą antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Nėra užtikrinta dėl palaikymo
Pastaruoju metu socialdemokratams tęsiant derybas su „aušriečiais“ ir „valstiečiais“ dėl bendro darbo koalicijoje, sutarimo šiuo klausimu vis dar nėra – I. Ruginienės kandidatūra Seimą pasieks dar neturint aiškumo dėl valdančiosios daugumos. Vertinant tai, socialdemokratė teigė, jog negalinti būti užtikrinta dėl palaikymo jos kandidatūrai parlamente.
„Natūralu, kad tas balsavimas daugiau susideda ne iš to, kaip vertini žmogų, bet iš to, kokioje pozicijoje esi. Niekas nėra dėl nieko užtikrintas, bet aš rytoj eisiu pasiruošusi ir labai tikiuosi, kad man pavyks įtikinti, kad mano kandidatūra yra tinkama“, – trečiadienį žurnalistams teigė politikė.
Abejones dėl I. Ruginienės kandidatūros jau išsakė opozicijos atstovai. Socialdemokratams pristačius savo kandidatę, pastarieji dvejojo jos patirtimi ir tokį pasirinkimą vadino „lyderystės krize“. Savo ruožtu dalis Seimo konservatorių kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD), prašydami pateikti informacijos apie kandidatę į ministres pirmininkes.
LSDP ėmus dvejoti dėl tolesnio demokratų dalyvavimo koalicijoje, šios politinės jėgos lyderis Saulius Skvernelis tikino, kad, jiems atsidūrus opozicijoje, frakcija I. Ruginienės kandidatūros nepalaikytų.
Tuo metu G. Nausėda tikina, kad derybų dėl koalicijos fone I. Ruginienės kandidatūros tvirtinimas bus pirmasis egzaminas potencialiai valdančiajai daugumai.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.
Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienį vyko susitikimas su „valstiečiais“ bei trišalis visų potencialių partnerių pokalbis.
