TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda Europos vadovams pasiūlė nustatyti konkrečią Ukrainos integracijos į ES datą

2025-08-19 16:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 16:23

Šalies vadovas Gitanas Nausėda antradienį dalyvavo nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime. Jo metu Lietuvos prezidentas paragino Europos vadovus paskirti konkrečią Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą (ES) datą.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Pasak jo, pirmasis derybų dėl integracijos į ES skyrius galėtų būti atvertas jau šių metų rugsėjį.

2

Pasak jo, pirmasis derybų dėl integracijos į ES skyrius galėtų būti atvertas jau šių metų rugsėjį.

„Tai būtų žinia, kurios Ukrainai labai reikia. Turime įtraukti Ukrainą į derybų procesą, nustatydami konkrečią narystės ES datą – 2030 metus“, – pranešime cituojamas valstybės vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be kita ko, EVT susitikime Europos lyderiai taip pat aptarė Jungtinių Amerikos Valstijų ir Ukrainos prezidentų bei ES šalių ir ES institucijų vadovų susitikimo rezultatus.

Savo pasisakyme G. Nausėda akcentavo saugumo garantijų svarbą. Pasak šalies vadovo, JAV parama Europai dislokuojant taikos įgalinimo pajėgas Ukrainoje visada buvo esminė sąlyga, o po pirmadienį įvykusio susitikimo Vašingtone tampa akivaizdu, kad ši galimybė yra reali.

Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę užtikrinti Rusijos atsakomybę už agresijos karą Ukrainoje. 

„Turime kuo skubiau priimti 19-ąjį sankcijų paketą. Teisingos ir ilgalaikės taikos nebus, jei Rusija liks nenubausta. Įšaldytas Rusijos turtas privalo būti panaudotas Ukrainos poreikiams“, – sakė prezidentas.

ELTA primena, kad pirmadienį Vašingtone vyko Ukrainos ir JAV prezidentų bei Europos lyderių susitikimas dėl ketvirtus metus besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje.

Viena susitikimo temų – saugumo garantijos Ukrainai. Anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, jas prieš Rusiją kovojančiai šaliai suteiks „įvairios Europos valstybės – derindamos veiksmus su JAV“.

Taip pat D. Trumpas pranešė derinantis dvišalį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą. Po jo turėtų įvykti trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų ir pats D. Trumpas. 

TOLIAU SKAITYKITE
