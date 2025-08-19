Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Gamtinių dujų kainos Europoje pasiekė pastarųjų 15 mėnesių žemumas

2025-08-19 16:03 / šaltinis: BNS
2025-08-19 16:03

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje antradienį nukrito iki žemiausio nuo praėjusių metų gegužės mėnesio lygio, stiprėjant optimizmui dėl taikos Ukrainoje pastangų.

Dujos (nuotr. Elta)

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje antradienį nukrito iki žemiausio nuo praėjusių metų gegužės mėnesio lygio, stiprėjant optimizmui dėl taikos Ukrainoje pastangų.

0

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), baigiantis antradienio prekybai, siekė 30,9 euro, nuo prekybos pradžios sumažėjusi 1,3 proc., rodo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykusių derybų su Ukrainos prezidentu Volomydyru Zelenskiu ir Europos lyderiais paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną suplanuoti viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, taip pakurstydamas spėliones, kad karo pabaiga galiausiai galėtų sugrąžinti Rusijos dujas į pasaulines rinkas.

Nors Europa smarkiai sumažino priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių, diversifikuodama suskystintų gamtinių dujų importą, rinkos dalyviai lažinasi, kad galimas sankcijų Rusijai sušvelninimas gali sumažinti konkurenciją dėl siuntų krovinių bei nusmukdyti kainas.

