Gamtinių dujų kainos Europoje pasiekė pastarųjų 15 mėnesių žemumas

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), baigiantis antradienio prekybai, siekė 30,9 euro, nuo prekybos pradžios sumažėjusi 1,3 proc., rodo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykusių derybų su Ukrainos prezidentu Volomydyru Zelenskiu ir Europos lyderiais paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną suplanuoti viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, taip pakurstydamas spėliones, kad karo pabaiga galiausiai galėtų sugrąžinti Rusijos dujas į pasaulines rinkas.
Nors Europa smarkiai sumažino priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių, diversifikuodama suskystintų gamtinių dujų importą, rinkos dalyviai lažinasi, kad galimas sankcijų Rusijai sušvelninimas gali sumažinti konkurenciją dėl siuntų krovinių bei nusmukdyti kainas.
