„To neįmanoma apibūdinti“: Trumpas sako, kad tarp jo ir Putino yra „šiluma“

„Jūs matėte, kai jis išlipo iš lėktuvo, aš išlipau iš savo lėktuvo, ten buvo šiluma, kurios neįmanoma apibūdinti, žinote, tai buvo malonus jausmas... ir tai yra geras dalykas, ne blogas“, – sakė JAV prezidentas.
Nenorėjo parodyti Putinui „nepagarbos“
Paklaustas apie vakarykštį pokalbį telefonu su V. Putinu, kuris vyko tuo metu, kai septyni Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas sakė, kad jis nekalbėjo su Rusijos lyderiu kitų pasaulio lyderių akivaizdoje, nes manė, kad tai būtų „nepagarbu“ būtent V. Putinui.
„Aš to nedariau jų akivaizdoje, maniau, kad tai būtų nepagarbu prezidentui Putinui, jūs žinote, kad aš to nedaryčiau, nes jų santykiai nėra patys šilčiausi, o prezidentas Putinas iš tikrųjų nebendrauja su žmonėmis iš Europos. Tai buvo dalis problemos“, – pridūrė D. Trumpas.
Trumpas nutraukė susitikimą su Europos lyderiais, kad paskambintų Putinu
D. Trumpas pirmadienį nutraukė susitikimą su Europos lyderiais, kad paskambintų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Kiek anksčiau tądien D. Trumpas sakė, kad paskambins Rusijos lyderiui po susitikimo su lyderiais Vašingtone.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!