TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po susitikimo su Europos lyderiais Trumpas skambins Putinui

2025-08-18 21:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 21:01

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas spaudos akivaizdoje baigėsi po mažiau nei pusvalandžio.

Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (tv3.lt fotomontažas)
16

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas spaudos akivaizdoje baigėsi po mažiau nei pusvalandžio.

Zelenskis atvyko pas Trumpą
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zelenskis atvyko pas Trumpą

Paskutinis žurnalistų klausimas buvo apie tai, ar D. Trumpas norėjo ko nors daugiau iš savo neseniai įvykusio susitikimo su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.

Trumpas atsakė: „Aš ką tik sakiau prezidentui... Aš ką tik netiesiogiai kalbėjau su prezidentu V. Putinu, ir po šių susitikimų šiandien mes turėsime telefoninį pokalbį“, – sakė JAV prezidentas.

Jis pridūrė, kad „jei trišalio susitikimo nebus, kovos tęsis.“

„Jei susitiksime, turėsime gerą šansą, manau, kad jei susitiksime trišaliame susitikime, yra didelė tikimybė, kad galbūt pavyks tai užbaigti. Bet jis laukia mano skambučio, kai baigsime šį susitikimą“, – sakė D. Trumpas.

Zelenskis: esame pasiruošę trišalėms deryboms

Esame pasiruošę prezidento minėtam trišaliam susitikimui. Tai – labai geras signalas“, – Ovaliajame kabinetesakė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Įvertino atmosferą Ovaliajame kabinete: Zelenskio „ačiū“ svarba ir tylus J. D. Vance`as
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Trumpas įvardijo sąlygą trišaliam JAV, Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimui
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą su Zelenskiu – Trumpo žinutė ukrainiečiams (3)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Atsižvelgė į kritiką? Zelenskis į Baltuosius rūmus atvyko vilkėdamas kostiumą (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

