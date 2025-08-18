Po susitikimo su Europos lyderiais Trumpas skambins Putinui

Paskutinis žurnalistų klausimas buvo apie tai, ar D. Trumpas norėjo ko nors daugiau iš savo neseniai įvykusio susitikimo su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
Trumpas atsakė: „Aš ką tik sakiau prezidentui... Aš ką tik netiesiogiai kalbėjau su prezidentu V. Putinu, ir po šių susitikimų šiandien mes turėsime telefoninį pokalbį“, – sakė JAV prezidentas.
Jis pridūrė, kad „jei trišalio susitikimo nebus, kovos tęsis.“
„Jei susitiksime, turėsime gerą šansą, manau, kad jei susitiksime trišaliame susitikime, yra didelė tikimybė, kad galbūt pavyks tai užbaigti. Bet jis laukia mano skambučio, kai baigsime šį susitikimą“, – sakė D. Trumpas.
Zelenskis: esame pasiruošę trišalėms deryboms
„Esame pasiruošę prezidento minėtam trišaliam susitikimui. Tai – labai geras signalas“, – Ovaliajame kabinetesakė V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!