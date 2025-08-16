Putinas teigia taiką Ukrainoje su Trumpu aptaręs „sąžiningai“

Kitą dieną po Aliaskoje vykusių derybų Maskvoje kalbėdamas su aukščiausiais pareigūnais V. Putinas taip pat sakė, kad jos buvo „savalaikės“ ir „labai naudingos“, teigiama Kremliaus paskelbtuose vaizduose.
„Tokio lygio tiesioginių derybų jau seniai nebuvo“, – sakė jis ir pridūrė: „Turėjome galimybę ramiai ir išsamiai pakartoti savo poziciją“.
„Pokalbis buvo labai nuoširdus, dalykiškas ir, mano nuomone, priartino mus prie būtinų sprendimų“, – tvirtino sakė jis.
2022 m. vasario 24 d. V. Putinas nurodė Rusijos kariuomenei įžengti į Ukrainą ir pradėti masinį puolimą, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių, buvo sugriauti miestai, o milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus.
