TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas ir Putinas pasisveikino kaip geri draugai: ką išduoda šiltas rankų paspaudimas ir šypsenos?

2025-08-15 22:55 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-08-15 22:55

Penktadienį prezidentai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas pasisveikino kaip seni draugai: pasakyti, kad jų susitikimas buvo šiltas, būtų beveik per maža, rašo CNN.

Penktadienį prezidentai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas pasisveikino kaip seni draugai: pasakyti, kad jų susitikimas buvo šiltas, būtų beveik per maža, rašo CNN.

8

Abu lyderiai paspaudė vienas kitam rankas ir palietė vienas kitam pečius, taip parodydami akivaizdžią simpatiją.Būtent tokios akimirkos V. Putinas ir troško, rašo „Sky News“ žurnalistai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tik Šiaurės Korėja galėtų taip pasveikinti kaltinamąjį karo nusikaltėlį“, – rašo jie.

Rusijos prezidentas V. Putinas, kuris į JAV atvyko lyderio D. Trumpo kvietimu, nors daugelyje kitų pasaulio šalių yra laikomas karo nusikaltėliu dėl karo su Ukraina, plačiai šypsojosi.

Putino ir Trumpo susitikimas
(31 nuotr.)
(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

JAV sąjungininkams Trumpo šiltas Rusijos prezidento sutikimas nepatiks

Kai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas išlipo iš lėktuvų Aliaskoje, virš jų praskrido bombonešiai B-2 ir naikintuvai F-22, rašo Aliaskoje dirbantis „Sky News“ korespondentas Jamesas Matthewsas.

Jo teigimu, Amerikos sąjungininkų šie vaizdai anaiptol nesužavės.

„Išorinis pasaulis – Ukraina, Europos sąjungininkai – viską stebi ir nori stipraus JAV prezidento. Jie tikrai nori neutralios diskusijų pradžios“, – rašo jis.

„Bet tai, ką jie ten pamatė, tas vaizdas, Donaldo Trumpo parodytas šiltumas ir viskas, ką šis vaizdas pasako apie galios dinamiką santykiuose, nebus gerai priimta žmonių, stebinčių iš Kyjivo ir kitur“, – pažymi J. Matthewsas.

„Jei kas nors manė, kad JAV prezidentas bus griežtas, nubrėš raudonas linijas, bus kietas su Vladimiru Putinu, juos sutrikdys tai, ką ką tik matėme“, – priduria jis.

Putinas – karo nusikaltėlis

V. Putinas yra ieškomas Tarptautinio baudžiamojo teismo, kaltinamas karo nusikaltimu – šimtų vaikų deportavimu iš Ukrainos.

Rusija neigia kaltinimus karo nusikaltimais, o Kremlius, kuris nepasirašė Tarptautinio baudžiamojo teismo steigimo sutarties, atmetė orderį kaip niekinį

D. Trumpas ilgą laiką gyrė savo draugystę su Rusijos vadovu ir, nors neseniai grasino pasekmėmis, jei Maskva nenutrauks kovų su Kyjivu, šių grasinimų nevykdė.

„Ar nustosite žudyti civilius gyventojus?“: klausimų į vatą Putinui nevynioja

Penktadienį JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Kremliaus lyderiui Vladimirui Putinui pozuojant prieš kameras po susitikimo Aliaskoje, žurnalistai šūkavo klausimus lyderiams, praneša „SkyNews“.

Vienas jų paklausė V. Putino, ar jis „nustos žudyti civilius gyventojus“.

Rusijos prezidentas parodė į ausį ir atsakydamas gūžtelėjo pečiais.

V. Putinas taip pat neatsakė, ar sutiktų nutraukti ugnį, kai žurnalistai oro uoste jam ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui pateikė klausimų.

Prasidėjo viršūnių susitikimas Aliaskoje

JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas Aliaskoje ką tik prasidėjo. Šalia D. Trumpo sėdi JAV Valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.

Šalia V. Putino – Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir patarėjas Jurijus Ušakovas, rašo „Sky News“.

 

