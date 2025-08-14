Kalendorius
Putinas užsimena apie ginklų kontrolės susitarimus, jei bus išspręstas karas Ukrainoje

2025-08-14 18:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 18:40

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva galėtų sutikti su naujomis ginklų kontrolės sutartimis, bet tik tuo atveju, jei bus išspręstas karas Ukrainoje.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

Pasak Kremliaus, jo komentarai nuskambėjo per parengiamąjį susitikimą prieš jo individualias derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kurios įvyks penktadienį Ankoridže, Aliaskoje.

V. Putinas sakė, kad Vašingtonas deda „gana energingas ir nuoširdžias pastangas“ nutraukti kovas Ukrainoje ir pasiekti susitarimus „visų dalyvaujančių šalių naudai“.

Tai, pridūrė jis, galėtų sukurti ilgalaikes sąlygas taikai Europoje ir pasaulyje, „jei pereisime prie kitų susitarimų etapų strateginės puolamosios ginkluotės kontrolės srityje“.

Sakydamas „strateginė puolamoji ginkluotė“, V. Putinas turėjo omenyje tarpžemyninius branduolinius ginklus. Beveik visi Vašingtono ir Maskvos susitarimai dėl branduolinės ginkluotės šiuo metu nebegalioja arba jų atsisakyta, todėl šis sektorius iš esmės nereguliuojamas.

V. Putinas jau beveik trejus su puse metų vykdo plataus masto karą prieš Ukrainą. D. Trumpas yra sakęs, kad nori užbaigti konfliktą, nors lieka neaišku, kaip jis galėtų įtikinti Kremlių tai padaryti.

V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas sakė, kad aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama karui Ukrainoje, tačiau bus sprendžiami ir kiti klausimai.

