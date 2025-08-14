Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas perspėjo Putiną: bevaisių derybų atveju „pasekmės bus labai rimtos“

2025-08-14 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 10:03

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino „rimtomis pasekmėmis“, jei Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nesutiks su taika Ukrainoje, tačiau trečiadienį taip pat pareiškė, kad po jų susitikimo greitai galėtų įvykti antrasis susitikimas, kuriame dalyvautų ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis lyderis, rašo „Reuters“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino „rimtomis pasekmėmis“, jei Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nesutiks su taika Ukrainoje, tačiau trečiadienį taip pat pareiškė, kad po jų susitikimo greitai galėtų įvykti antrasis susitikimas, kuriame dalyvautų ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis lyderis, rašo „Reuters“.

8

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

D. Trumpas nepatikslino, kokios galėtų būti pasekmės, tačiau įspėjo apie ekonomines sankcijas, jei jo susitikimas su V. Putinu penktadienį Aliaskoje bus bevaisis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpo komentarai ir trečiadienį vykusios virtualios konferencijos, kurioje dalyvavo D. Trumpas, Europos lyderiai ir V. Zelenskis, rezultatai gali padrąsinti Kyjivą, kuris baiminasi, kad Aliaskos viršūnių susitikimas gali baigtis Ukrainos išpardavimu, padalijant jos teritoriją.

Tačiau Rusija greičiausiai tvirtai atsispirs Ukrainos ir Europos reikalavimams ir anksčiau yra pareiškusi, kad jos pozicija nepasikeitė nuo tada, kai ją pirmą kartą išsamiai išdėstė V. Putinas 2024 m. birželio mėn.

Paklaustas, ar Rusija patirs kokių nors pasekmių, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, D. Trumpas atsakė: „Taip, patirs.“

Paklaustas, ar tos pasekmės bus sankcijos ar muitai, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Man nereikia to sakyti. Pasekmės bus labai rimtos.“

Tikisi greito antro susitikimo

Tačiau JAV prezidentas taip pat apibūdino dviejų lyderių susitikimo Aliaskoje tikslą kaip „stalo padengimą“ greitam tolesniam veiksmui, į kurį būtų įtrauktas V. Zelenskis.

„Jei pirmasis susitikimas bus sėkmingas, greitai surengsime antrąjį“, – sakė D. Trumpas.

„Norėčiau tai padaryti beveik iš karto, ir surengsime greitą antrąjį susitikimą tarp prezidento V. Putino, prezidento V. Zelenskio ir manęs, jei jie norės, kad aš ten dalyvaučiau.“

Tiesa, D. Trumpas kol kas nenurodo galimo antrojo susitikimo datos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)
Andrius Kubilius: Putino sėkmė yra ribota, galimybės tęsti karą Ukrainoje darosi vis nepalankesnės (4)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kodėl Aliaskoje? Ekspertai atskleidė, kodėl Trumpo ir Putino akistata vyks šioje vietoje (2)
Kęstutis Budrys, Margus Tahkna, Marco Rubio ir Baiba Braže (nuotr. SCANPIX)
Baltijos šalys žino, kad Rusijos okupacija niekada nėra laikina – ministrai (9)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas su viena sąlyga (10)

...
...
2025-08-14 10:13
Trampas kas liečia Rusiją yra visiškas nulis. Net ne nulis, o visiškas dugnas. Pliurpalų, pažadų, arogancijos karalius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
