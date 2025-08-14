Trumpas perspėjo Putiną: bevaisių derybų atveju „pasekmės bus labai rimtos“

D. Trumpas nepatikslino, kokios galėtų būti pasekmės, tačiau įspėjo apie ekonomines sankcijas, jei jo susitikimas su V. Putinu penktadienį Aliaskoje bus bevaisis.
D. Trumpo komentarai ir trečiadienį vykusios virtualios konferencijos, kurioje dalyvavo D. Trumpas, Europos lyderiai ir V. Zelenskis, rezultatai gali padrąsinti Kyjivą, kuris baiminasi, kad Aliaskos viršūnių susitikimas gali baigtis Ukrainos išpardavimu, padalijant jos teritoriją.
Tačiau Rusija greičiausiai tvirtai atsispirs Ukrainos ir Europos reikalavimams ir anksčiau yra pareiškusi, kad jos pozicija nepasikeitė nuo tada, kai ją pirmą kartą išsamiai išdėstė V. Putinas 2024 m. birželio mėn.
Paklaustas, ar Rusija patirs kokių nors pasekmių, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, D. Trumpas atsakė: „Taip, patirs.“
Paklaustas, ar tos pasekmės bus sankcijos ar muitai, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Man nereikia to sakyti. Pasekmės bus labai rimtos.“
Tikisi greito antro susitikimo
Tačiau JAV prezidentas taip pat apibūdino dviejų lyderių susitikimo Aliaskoje tikslą kaip „stalo padengimą“ greitam tolesniam veiksmui, į kurį būtų įtrauktas V. Zelenskis.
„Jei pirmasis susitikimas bus sėkmingas, greitai surengsime antrąjį“, – sakė D. Trumpas.
„Norėčiau tai padaryti beveik iš karto, ir surengsime greitą antrąjį susitikimą tarp prezidento V. Putino, prezidento V. Zelenskio ir manęs, jei jie norės, kad aš ten dalyvaučiau.“
Tiesa, D. Trumpas kol kas nenurodo galimo antrojo susitikimo datos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!