Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas su viena sąlyga

2025-08-14 08:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 08:13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirengęs suteikti saugumo garantijas Ukrainai, tačiau yra viena sąlyga – tai turi būti ne NATO rėmuose.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirengęs suteikti saugumo garantijas Ukrainai, tačiau yra viena sąlyga – tai turi būti ne NATO rėmuose.

REKLAMA
8

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „Politico“ šaltiniais.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Visi trys šaltiniai – Europos diplomatas, britų pareigūnas ir asmuo, informuotas apie D. Trumpo telefoninį pokalbį su Europa ir Ukraina trečiadienį – pateikė vienodą informaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jų teigimu, jei bus pasiektas ugnies nutraukimas, JAV yra pasirengusios atlikti tam tikrą vaidmenį teikiant Kyjivui priemones, skirtas galimai būsimai Rusijos agresijai sulaikyti.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau, kaip patikslino šaltinis, susipažinęs su pokalbiu, D. Trumpas pareiškė, kad prisiims tokį įsipareigojimą tik tuo atveju, jei šie veiksmai nebus vykdomi NATO rėmuose.

REKLAMA

Tuo pačiu JAV prezidentas nepatikslino, ką jis turi omenyje kalbėdamas apie saugumo garantijas. Jis tik aptarė platesnę koncepciją.

Mano, kad JAV vaidina svarbų vaidmenį

Pasak britų pareigūno, D. Trumpas pripažįsta, kad JAV saugumo garantijos turi būti galutinė karo klausimo sprendimo dalis. Taip pat D. Trumpas mano, kad JAV vaidina svarbų vaidmenį.

REKLAMA
REKLAMA

Toliau „Politico“ rašo, kad kokios bebūtų saugumo garantijos, D. Trumpas aiškiai leido suprasti, kad JAV neketina toliau tiekti ginklų ar karių tiesiogiai Ukrainai, nors ir parduos ginklus Europai, kad juos naudotų Ukrainai.

„Tiekimas greičiausiai bus ribotas ir, be abejo, nuvils Ukrainos rėmėjus, kurie nori gauti iš JAV patikimesnių garantijų, kad Rusija nevykdys pakartotinės invazijos į Ukrainą po karo veiksmų pabaigos“, – rašo „Politico“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trumpo ir Putino susitikimas

Primename, kad jau rytoj, rugpjūčio 15 d., Aliaskoje įvyks JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas. Lyderiai kalbės apie karą Ukrainoje, tiksliau – apie jo pabaigą.

Susitikimas vyks be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, dėl to Europoje išreikštas susirūpinimas, kad ten bus nuspręstas Ukrainos ir Europos saugumo likimas.

REKLAMA

Būtent dėl šios priežasties „norinčiųjų koalicijos“ lyderiai kartu su V. Zelenskiu trečiadienį, rugpjūčio 13 d., surengė vaizdo konferenciją su JAV prezidentu.

Netrukus po susitikimo V. Zelenskis pareiškė, kad D. Trumpas remia patikimas saugumo garantijas Ukrainai ir yra pasirengęs dalyvauti teikiant garantijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys, Margus Tahkna, Marco Rubio ir Baiba Braže (nuotr. SCANPIX)
Baltijos šalys žino, kad Rusijos okupacija niekada nėra laikina – ministrai (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Atskleidė Trumpo planus susitikime su Putinu: Ukrainos teritorijos nebus aptariamos (2)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskio Aliaskoje nebus: Trumpas paaiškino, kodėl jo nepakvietė (64)
Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)
JK premjeras: būtina derinti aktyvią diplomatiją su karine parama Ukrainai ir spaudimu rusams (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų