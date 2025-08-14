Trumpas pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas su viena sąlyga

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „Politico“ šaltiniais.
Visi trys šaltiniai – Europos diplomatas, britų pareigūnas ir asmuo, informuotas apie D. Trumpo telefoninį pokalbį su Europa ir Ukraina trečiadienį – pateikė vienodą informaciją.
Jų teigimu, jei bus pasiektas ugnies nutraukimas, JAV yra pasirengusios atlikti tam tikrą vaidmenį teikiant Kyjivui priemones, skirtas galimai būsimai Rusijos agresijai sulaikyti.
Tačiau, kaip patikslino šaltinis, susipažinęs su pokalbiu, D. Trumpas pareiškė, kad prisiims tokį įsipareigojimą tik tuo atveju, jei šie veiksmai nebus vykdomi NATO rėmuose.
Tuo pačiu JAV prezidentas nepatikslino, ką jis turi omenyje kalbėdamas apie saugumo garantijas. Jis tik aptarė platesnę koncepciją.
Mano, kad JAV vaidina svarbų vaidmenį
Pasak britų pareigūno, D. Trumpas pripažįsta, kad JAV saugumo garantijos turi būti galutinė karo klausimo sprendimo dalis. Taip pat D. Trumpas mano, kad JAV vaidina svarbų vaidmenį.
Toliau „Politico“ rašo, kad kokios bebūtų saugumo garantijos, D. Trumpas aiškiai leido suprasti, kad JAV neketina toliau tiekti ginklų ar karių tiesiogiai Ukrainai, nors ir parduos ginklus Europai, kad juos naudotų Ukrainai.
„Tiekimas greičiausiai bus ribotas ir, be abejo, nuvils Ukrainos rėmėjus, kurie nori gauti iš JAV patikimesnių garantijų, kad Rusija nevykdys pakartotinės invazijos į Ukrainą po karo veiksmų pabaigos“, – rašo „Politico“.
Trumpo ir Putino susitikimas
Primename, kad jau rytoj, rugpjūčio 15 d., Aliaskoje įvyks JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas. Lyderiai kalbės apie karą Ukrainoje, tiksliau – apie jo pabaigą.
Susitikimas vyks be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, dėl to Europoje išreikštas susirūpinimas, kad ten bus nuspręstas Ukrainos ir Europos saugumo likimas.
Būtent dėl šios priežasties „norinčiųjų koalicijos“ lyderiai kartu su V. Zelenskiu trečiadienį, rugpjūčio 13 d., surengė vaizdo konferenciją su JAV prezidentu.
Netrukus po susitikimo V. Zelenskis pareiškė, kad D. Trumpas remia patikimas saugumo garantijas Ukrainai ir yra pasirengęs dalyvauti teikiant garantijas.
