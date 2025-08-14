Trumpo žinia: gali būti, kad po susitikimo su Putinu vyks antras susitikimas ir su Zelenskiu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad po penktadienį Aliaskoje įvyksiančio jo ir Vladimiro Putino susitikimo greičiausiai įvyks „greitas antrasis susitikimas“ tarp V. Putino, Volodymyro Zelenskio ir D. Trumpo, skelbia „Sky news“.
„Labai didelė tikimybė, kad įvyks antrasis susitikimas, kuris bus produktyvesnis už pirmąjį, nes pirmajame ketinu išsiaiškinti, kur esame ir ką darome“, – sako D. Trumpas.
D. Trumpas sakė, kad jei pirmasis susitikimas su V. Putinu penktadienį „praeis gerai“, tuomet įvyks „greitas antrasis susitikimas“ tarp V. Putino ir V. Zelenskio „ir manęs, jei jie norės, kad aš ten dalyvaučiau“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė savo Ukrainos kolegai Volodymyrui Zelenskiui ir Europos sąjungininkams, kad nesvarstys Ukrainos teritorinio padalijimo su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
D. Trumpas Europos lyderiams sakė, kad jo tikslas susitikime su V. Putinu Aliaskoje – ugnies nutraukimas Ukrainoje, praneša „NBC News“ šaltiniai.
Zelenskis dalyvavo šeštajame vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikime
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Vokietijoje metu dalyvavo šeštajame vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikime. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, V. Zelenskis apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kartu su partneriais pareiškėme paramą JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangoms užbaigti karą, sustabdyti žudymą ir pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką. Esu dėkingas partneriams už mūsų bendrą poziciją: dėl kelio į taiką negali būti sprendžiama be Ukrainos, o derybos gali duoti rezultatų tik tuo atveju, jei jos vyks nutraukus ugnį“, – parašė jis.
V. Zelenskis padėkojo už aktyvią paramą Ukrainai, kol Rusija nesutiko nutraukti ugnies. Jis taip pat paragino partnerius finansuoti bepiločių orlaivių gamybą Ukrainoje, kad būtų galima sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus, ir prisijungti prie naujosios NATO PURL priemonės JAV ginkluotei pirkti.
„Susitikimo metu derinome tolesnius veiksmus ir susitarėme toliau vykdyti glaudų Ukrainos, visos Europos ir Jungtinių Valstijų bendradarbiavimą. Dėkoju visiems, kurie stengiasi teisingai užbaigti šį karą“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis rugpjūčio 13 d. Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Po susitikimo jie prisijungė prie vaizdo konferencijos su Europos lyderiais, NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir JAV prezidentu D. Trumpu.
Vokietija ir sąjungininkės per naują NATO tiekimo liniją siųs didelį karinės pagalbos paketą Kyjivui
Vokietija trečiadienį paskelbė, kad bendradarbiaus su ukrainiečių Vakarų rėmėjų grupe, siekdama pasitelkiant naują NATO tiekimo liniją suteikti karinės pagalbos Ukrainai paketą, kurio vertė sieks iki 500 mln. dolerių (426,95 mln eurų).
Šio mėnesio pradžioje NATO pradėjo koordinuoti reguliarų didelių ginklų paketų tiekimą Ukrainai po to, kai Nyderlandai pareiškė, kad suteiks oro gynybos įrangos, šaudmenų ir kitos karinės pagalbos už 500 mln. eurų.
Kitą dieną Švedija paskelbė, kad kartu su Šiaurės kaimynėmis Danija ir Norvegija skirs 275 mln. dolerių (234,82 mln. eurų), siekdamos aprūpinti 500 mln. dolerių vertės oro gynybos priemonėmis, prieštankiniais ginklais, šaudmenimis ir atsarginėmis dalimis.
Vokietijos užsienio reikalų ir gynybos ministerijos teigė, kad ši parama skirta tokiai įrangai, kaip „svarbiausi oro gynybos pajėgumai“. Jų skubiai reikia, kad būtų galima apsiginti nuo nuolatinių Rusijos oro antskrydžių, dėl kurių žūsta vis daugiau civilių gyventojų visoje Ukrainoje".
Jungtinės Tautos (JT) yra nurodžiusios, kad dėl nesiliaujančių Rusijos smūgių į už fronto linijos esančias miestų teritorijas žuvo daugiau kaip 12 tūkst. Ukrainos civilių gyventojų.
Šį mėnesį planuota pristatyti dvi įrangos siuntas, kurių didžioji dalis įsigyta Jungtinėse Valstijose, nors labiau tikėtina, kad Šiaurės šalių siunta bus pristatyta rugsėjį. Vokietija neįvardijo šalių grupės, su kuria ji dirbs.
Įranga tiekiama atsižvelgiant į prioritetinius Ukrainos poreikius mūšio lauke. Tuomet NATO sąjungininkės suranda ginklus ir šaudmenis ir siunčia juos toliau.
Nuo rusų invazijos 2022-aisiais Vokietija suteikė arba pažadėjo suteikti Ukrainai karinės paramos už maždaug 40 mlrd. eurų.
JAV laikinai stabdo kai kurias sankcijas Rusijai
Jungtinių Valstijų Iždo departamentas trečiadienį išdavė licenciją, kuria laikinai stabdomas tam tikrų sankcijų Rusijai taikymas, ir tuo sudarė sąlygas penktadienį planuojamam JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimui Aliaskoje.
Departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (angl. Office of Foreign Assets Control, OFAC) pareiškė, kad išimtis taikoma sandoriams, kurie „yra įprasti ir būtini dalyvavimui Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitikimuose Aliaskos valstijoje arba jų rengimui“. OFAC pridūrė, kad sankcijų taikymas bus sustabdytas iki rugpjūčio 20 d.
Pastaraisiais metais Vašingtonas įvedė daugybę sankcijų Rusijos pareigūnams ir įmonėms, daugiausia dėl Maskvos agresijos karo prieš Ukrainą. Šios priemonės galėjo trukdyti derybose dalyvausiantiems asmenims vykti į Aliaską.
OFAC pažymėjo, kad nebus atiduotas joks užblokuotas turtas. Licencijoje nepatikslinama, kuriuos asmenis ar subjektus paveiks šis sprendimas.