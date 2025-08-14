Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusijos delegaciją į Aliaską išskraidino skandaluose nuskambėjęs „kokaininis“ lėktuvas

2025-08-14 16:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 16:58

Ketvirtadienio rytą iš Maskvos į Aliaską išskrido Rusijos lėktuvas Il-96, skelbia „Moscow Times". Portalas pažymi, kad šis lėktuvas prieš kelerius metus garsiai nuskambėjo kokaino skandale.

Rusijos delegaciją į Aliaską išskraidino skandaluose nuskambėjęs „kokaininis“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienio rytą iš Maskvos į Aliaską išskrido Rusijos lėktuvas Il-96, skelbia „Moscow Times“. Portalas pažymi, kad šis lėktuvas prieš kelerius metus garsiai nuskambėjo kokaino skandale.

0

„Flightradar24“ duomenimis, lėktuvas, kurio skrydžio numeris RA-96023, iš Vnukovo oro uosto išskrido apie 8 val. ryto ir skrido į Ankoridžą, kur penktadienį planuojamas JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos delegaciją sudaro užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, prezidento patarėjas Jurijus Ušakovas, gynybos ministras Andrejus Belousovas, finansų ministras Antonas Siluanovas ir prezidento specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas.

Tekste nerašoma, ar būtent šiuos derybininkus išskraidino lėktuvas.

Skandaluose nuskambėjęs lėktuvas

Skrydis RA-96023 plačiai nuskambėjo prieš septynerius metus, kai Rusijos ambasados pastatuose Buenos Airėse buvo sulaikyta beveik 400 kg kokaino. Po to buvo paskelbta lėktuvo, kuriuo, spėjama, į šalį buvo atgabentas tas pats kokainas, nuotrauka.

Skelbiama, kad tam buvo naudojamas Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos diplomatinis paštas.

2021 m. Maskvos teismas byloje kaltais pripažino keturis asmenis: Ali Abjanovą, Vladimirą Kalmykovą, Andrejų Kovalčiuką ir Istiomirą Hudžamovą.

Tyrimo duomenimis, 2016 m. verslininkas A. Kovalčiukas narkotikų įsigijo Argentinoje, po to medžiaga buvo supakuota į lagaminus ir paslėpta Rusijos ambasados patalpose. A. Abyanovas, kuris tuo metu dirbo ambasados ūkvedžiu, supakavo lagaminus į specialų popierių ir užantspaudavo juos vaškinėmis plombomis, kaip tai daroma su diplomatiniu paštu. A. Abjanovo darbas baigėsi ir jis grįžo į Maskvą, o jį pakeitęs darbuotojas aptiko įtartiną krovinį. Ambasados apsauga atidarė lagaminus ir rado kokaino.

Argentinos policija narkotikus konfiskavo ir sunaikino.

