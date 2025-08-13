Perspėja dėl susitikimo Aliaskoje: Trumpas gali sužlugdyti derybas

Daugelis prisimena 2018 m. Helsinkyje vykusį jųdviejų susitikimą. Ekspertų, politikų ir žurnalistų nuomonė buvo vieninga: D. Trumpas tuomet derybas sužlugdė, nepasiekė nė vienos nuolaidos, neiškėlė nė vienos svarbios temos ir apskritai beveik pataikavo V. Putinui. Tuometinė D. Trumpo patarėja Rusijos klausimais Fiona Hill vėliau pasakojo, kad per bendrą prezidentų spaudos konferenciją po susitikimo net svarstė suvaidinti priepuolį, kad ją nutrauktų – taip siaubingai jai skambėjo jos viršininko žodžiai.
Šį kartą amerikiečių pasirengimas gali būti dar blogesnis, rašo FT. Savo antrojoje kadencijoje D. Trumpas, rinkdamasis patarėjus, teikia pirmenybę lojalumui, o ne patirčiai. Be to, pavasarį jis smarkiai sumažino etatus JAV Nacionalinio saugumo taryboje – pagrindinėje institucijoje, rengiančioje panašius renginius. Rusijos ir Ukrainos ekspertai buvo atleisti arba išėjo patys, ir dabartinėje administracijoje nėra nė vieno žmogaus, gebančio kaip lygus su lygiu vesti turiningą pokalbį su Kremliumi.
Anksčiau tokiems susitikimams buvo rengiamasi savaitėmis. Nacionalinio saugumo taryba rinko duomenis iš visų žinybų, kad prezidentas žinotų, kaip reaguoti į bet kokį klausimą ar repliką. Svarbiausia iš šių įstaigų buvo Valstybės departamentas, bet iš jo liepos mėnesį buvo atleisti 1 300 žmonių, įskaitant analitikus, stebėjusius Rusiją ir Ukrainą. Tie, kurie liko tarnyboje, sako, kad moralinė dvasia Amerikos užsienio politikos struktūrose yra žema kaip niekada anksčiau.
Maža to, JAV neturi ambasadorių nei Rusijoje, nei Ukrainoje. Svarbiausias diplomatinis postas – valstybės sekretoriaus padėjėjas Europos reikalams – taip pat tuščias. Pagrindinio derybininko su Rusija vaidmenį atlieka prezidento specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris tuo pat metu užsiima ir Artimųjų Rytų klausimais – o iki 2025 metų jis buvo viso labo nekilnojamojo turto vystytojas be diplomatinės patirties.
Buvęs D. Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas FT pasakojo, kad prieš viršūnių susitikimą Helsinkyje jis bandė tiesiog lėktuve prezidentui paaiškinti ką nors apie branduolinius ginklus, bet D. Trumpas mieliau žiūrėjo futbolą per televiziją. Dabar lėktuve į Ankoridžą nebus nei J. Boltono, nei jokio kito žmogaus, kuris gebėtų bent jau ką nors papasakoti D. Trumpui, jau nekalbant apie tai, kad D. Trumpas jo klausytųsi.
Baltuosiuose rūmuose tvirtinama, kad etatų mažinimas „padarys darbą greitesnį ir efektyvesnį“, o D. Trumpas gauna patarimus iš „talentingos komandos“. Tuo pat metu Marco Rubio eina valstybės sekretoriaus ir nacionalinio saugumo patarėjo pareigas – prieš jį šias dvejas pareigas 1973–1975 m. ėjo tik Henry Kissingeris. Bet M. Rubio negali pasigirti nei patirtimi, nei autoritetu, kokį turėjo H. Kissingeris.
Panašu, toliau rašo FT, kad prieš susitikimą Aliaskoje, kaip ir visoje savo užsienio politikoje, Trumpas labiau pasikliauja intuicija ir asmeniniais santykiais negu faktų išmanymu, ekspertų žiniomis ir pasirengimu. JAV prezidentas žada, kad per pirmąsias dvi pokalbio su V. Putinu minutes supras, ar pavyks susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos.
Toks nusiteikimas kelia didelį nerimą Amerikos diplomatų bendruomenei. Buvęs JAV ambasadorius Lenkijoje Danielis Friedas FT sakė: „Negali taip būti, kad jie su Witkoffu ten tiesiog improvizuotų – jie tiesiog per mažai žino. Kambaryje turi būti kas nors, kas galėtų pažvelgti į prezidentą, užversti akis ir papurtyti galvą“. Bet tas „kas nors“ iš niekur neatsiras.
Tie patys ekspertai pabrėžia: V. Putinas – patyręs politikas ir derybininkas, kuris visada puikiai išmano temą, moka „gaudyti“ pašnekovus detalėmis ir nėra priklausomas nuo charizmos, kuria visada pasikliauja D. Trumpas. FT pašnekovai tiesiai nesako, bet aiškiai leidžia suprasti, kad V. Putinas ir šį kartą, kaip ir 2018-aisiais Helsinkyje, lengvai pergudraus D. Trumpą.
D. Trumpas jau sureagavo į šią FT publikaciją, pavadindamas ją „nesąžininga“. J. Boltoną, kuris cituojamas straipsnyje, jis apibūdino kaip „atleistą iš darbo nevykėlį“ ir „labai kvailą“. Tačiau jokių argumentuotų prieštaravimų jis nepateikė.
