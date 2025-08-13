Trumpas apie pokalbį su Zelenskiu ir Europos lyderiais: „Įvertinčiau jį 10 balų“

D. Trumpas penktadienį ruošiasi susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Turėjome labai gerą pokalbį. Jis dalyvavo pokalbyje – prezidentas Zelenskis dalyvavo pokalbyje. Įvertinčiau jį 10 balų. Žinote – labai, labai draugiškas“, – sakė jis žurnalistams per renginį Vašingtono Kennedy centre.
D. Trumpas pridūrė, kad norėtų po Aliaskos viršūnių susitikimo surengti „greitą antrąjį“ susitikimą su V. Putinu ir V. Zelenskiu.
