Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas apie pokalbį su Zelenskiu ir Europos lyderiais: „Įvertinčiau jį 10 balų“

2025-08-13 19:39 / šaltinis: BNS
2025-08-13 19:39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad turėjo „labai gerą pokalbį“ su Europos lyderiais, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad turėjo „labai gerą pokalbį“ su Europos lyderiais, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

REKLAMA
2

D. Trumpas penktadienį ruošiasi susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 

„Turėjome labai gerą pokalbį. Jis dalyvavo pokalbyje – prezidentas Zelenskis dalyvavo pokalbyje. Įvertinčiau jį 10 balų. Žinote – labai, labai draugiškas“, – sakė jis žurnalistams per renginį Vašingtono Kennedy centre.

D. Trumpas pridūrė, kad norėtų po Aliaskos viršūnių susitikimo surengti „greitą antrąjį“ susitikimą su V. Putinu ir V. Zelenskiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pagrasino Putinui dėl penktadienio susitikimo: „Bus labai griežtų pasekmių“ (3)
Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas po pokalbio su Trumpu: dėl teritorijų spręs tik Zelenskis (6)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (7)
Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“ BNS Foto
Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingu“ (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų